Николаев высказался о тактике Вязовича, позволившей мазовцу выйти в лидеры

Мы это знали, но у нас своя тактика. На нейтрализации мы увидели, что Сергей подъезжает, это было понятно. Кто делает дорогу, тот едет в разы медленнее. Тому, кто едет сзади, уже видно хороший след, с этим ничего не поделать. Если техника не ломается, то идущий сзади всегда будет быстрее — такова специфика ралли-рейдов. Но мы делаем всё возможное, чтобы оставаться конкурентоспособными. У нас впереди ещё несколько дней, ещё пески. Думаю, что будет интересно!" — приводит слова Николаева пресс-служба соревнований.