Вязович: ставили задачу догнать «КАМАЗы» в дюнах, но сделать этого не смогли

«На сегодняшний день мы ставили задачу догнать “КАМАЗы” в дюнах, но сделать этого не смогли. Но мы всё равно иногда видели впереди Эдуарда, уже в зоне нейтрализации понимали, что мы им “везём”, хотя и не смогли обогнать. Пески были сложные, потому что сухие. И в начале мы постоянно поднимались над уровнем моря, поэтому было очень сложно мотору. Грелись очень сильно, но всё равно не сбавляли темп. 100 километров дюн это очень круто, отлично отработали по следу и нигде не ошиблись в конце на каменистой дороге. Во второй части берегли машину, потому что в этих жёстких промоинах можно было сломать машину или пробить колесо, но всё сложилось хорошо», — приводит слова Вязовича пресс-служба соревнований.