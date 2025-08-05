Автогонщик из США погиб на соревнованиях на скорости более 450 км/ч

Отмечается, что 60-летний гонщик пытался установить рекорд скорости, разогнался до 457 км/ч, после чего не справился с управлением своего наземного скоростного транспортного средства, проехав примерно 3,6 км. На месте ему была оказана медицинская помощь, позднее американец скончался от полученных травм.