Автогонщик из США погиб на соревнованиях на скорости более 450 км/ч

Как сообщается на странице Ассоциации хронометража Южной Калифорнии в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), инцидент произошел на ежегодном скоростном соревновании, которое проходило 3 августа, в воскресенье.
Отмечается, что 60-летний гонщик пытался установить рекорд скорости, разогнался до 457 км/ч, после чего не справился с управлением своего наземного скоростного транспортного средства, проехав примерно 3,6 км. На месте ему была оказана медицинская помощь, позднее американец скончался от полученных травм.
Соляные равнины Бонневилля являются остатками доисторического озера, сформированного примерно 32 тысячи лет назад. Они служили фоном для таких фильмов, как «День независимости» и «Самый быстрый “Индиан”. На протяжении десятилетий ровная белая поверхность трассы привлекает гонщиков со всего мира, стремящихся установить новые мировые рекорды скорости на суше.
Ассоциация хронометража Южной Калифорнии санкционирует соревнования по наземным скоростным гонкам, проводимых на высохшем дне озера Эль-Мираж (штат Калифорния) и на соляных равнинах Бонневилля.