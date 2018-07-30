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01:02 (мск), источник: ТАСС

Иванов и Созонов стартуют на чемпионате мира по бадминтону в Китае

ТАСС, 30 июля. Чемпионат мира по бадминтону стартует в понедельник в китайском Наньцзине. Российскую команду возглавляет сильнейшая пара страны — Владимир Иванов и Иван Созонов.

Источник: РИА "Новости"

Турнир в Наньцзине пройдет по олимпийской системе, начиная с 1/32 финала. Иванов и Созонов благодаря высокому номеру посева освобождены от матча первого раунда и стартовый поединок проведут в 1/16 финала. Лидерами мирового рейтинга являются индонезийцы Маркус Гидеон и Кевин Сукамильо. В мужском парном турнире также выступят россияне Евгений Дремин и Денис Грачев, Константин Абрамов и Александр Зинченко.

В одиночном турнире в составе сборной России выступят Владимир Мальков и Сергей Сирант, в женском — Наталья Перминова и Евгения Косецкая. В женском парном турнире Россию представят Екатерина Болотова и Алина Давлетова. В миксте заявлены Евгений Дремин и Евгения Димова, а также Родион Алимов и Давлетова.

Аксельсен и Окухара защищают титулы

На чемпионате мира выступят олимпийские чемпионы Рио-де-Жанейро в одиночном разряде и китаец Чэнь Лун и испанка Каролина Марин. Год назад в шотландском Глазго спортсмены не смогли завоевать медали — у мужчин первенствовал датчанин Виктор Аксельсен, у женщин — японка Нозоми Окухара. В Наньцзине они будут защищать завоеванные год назад титулы чемпионов мира.

В Наньцзине выступят чемпионы мира 2017 года в мужском парном разряде китайцы Лю Чэнь и Чжан Нань, а также победительницы прошлогоднего турнира в женском парном разряде Чэнь Цинчэнь и Цзя Ифань, которые также представляют Китай. Приближающееся мировое первенство пропустят победители турнира в Глазго в миксте индонезийцы Тонтови Ахмад и Лилияна Натсир.

Соревнования пройдут в течение недели, финалы запланированы на 5 августа. Чемпионат состоится на арене спортивного парка в Нанкине, который принимал летние юношеские Олимпийские игры 2014 года.

Первый чемпионат мира по бадминтону состоялся в 1977 году в шведском Мальме. Отечественные бадминтонисты медали не выигрывали, а чаще других на мировых первенствах побеждали представители Китая — 63 золотые медали. 22 титула завоевали спортсмены из Индонезии.

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