Иванов и Созонов стартуют на чемпионате мира по бадминтону в Китае
ТАСС, 30 июля. Чемпионат мира по бадминтону стартует в понедельник в китайском Наньцзине. Российскую команду возглавляет сильнейшая пара страны — Владимир Иванов и Иван Созонов.
ТАСС, 30 июля. Чемпионат мира по бадминтону стартует в понедельник в китайском Наньцзине. Российскую команду возглавляет сильнейшая пара страны — Владимир Иванов и Иван Созонов.
Турнир в Наньцзине пройдет по олимпийской системе, начиная с 1/32 финала. Иванов и Созонов благодаря высокому номеру посева освобождены от матча первого раунда и стартовый поединок проведут в 1/16 финала. Лидерами мирового рейтинга являются индонезийцы Маркус Гидеон и Кевин Сукамильо. В мужском парном турнире также выступят россияне Евгений Дремин и Денис Грачев, Константин Абрамов и Александр Зинченко.
В одиночном турнире в составе сборной России выступят Владимир Мальков и Сергей Сирант, в женском — Наталья Перминова и Евгения Косецкая. В женском парном турнире Россию представят Екатерина Болотова и Алина Давлетова. В миксте заявлены Евгений Дремин и Евгения Димова, а также Родион Алимов и Давлетова.
На чемпионате мира выступят олимпийские чемпионы
В Наньцзине выступят чемпионы мира 2017 года в мужском парном разряде китайцы Лю Чэнь и Чжан Нань, а также победительницы прошлогоднего турнира в женском парном разряде Чэнь Цинчэнь и Цзя Ифань, которые также представляют Китай. Приближающееся мировое первенство пропустят победители турнира в Глазго в миксте индонезийцы Тонтови Ахмад и Лилияна Натсир.
Соревнования пройдут в течение недели, финалы запланированы на 5 августа. Чемпионат состоится на арене спортивного парка в Нанкине, который принимал летние юношеские Олимпийские игры 2014 года.
Первый чемпионат мира по бадминтону состоялся в 1977 году в шведском Мальме. Отечественные бадминтонисты медали не выигрывали, а чаще других на мировых первенствах побеждали представители Китая — 63 золотые медали. 22 титула завоевали спортсмены из Индонезии.