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12:16 (мск), источник: ТАСС

Лидер мирового рейтинга бадминтонист Момота покинул больницу в Малайзии и вылетел в Японию

ТАСС, 15 января. Первая ракетка мира по бадминтону японец Кэнто Момота, который пострадал в ДТП со смертельным исходом в Малайзии, покинул больницу после завершения лечебных процедур. Об этом в среду сообщает агентство Kyodo.

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Источник: AP 2020

Отмечается, что спортсмен вылетел в Японию в сопровождении двух представителей его команды. По данным агентства, он может вернуться на корт в марте текущего года, приняв участие в Открытом чемпионате Англии в Бирмингеме.

13 января минивэн, на котором Момота следовал в аэропорт Куала-Лумпура, столкнулся с грузовиком. В результате инцидента бадминтонист сломал нос и получил порезы лица. Водитель транспортного средства скончался на месте. После аварии спортсмен был госпитализирован, в больнице его посетили высшие должностные лица страны, включая заместителя премьер-министра Малайзии Ван Азиза Ван Исмаил.

Момоте 25 лет, он дважды становился чемпионом мира (2018, 2019) и Азии (2018, 2019). В прошлом сезоне он выиграл девять турниров, победа в Малайзии была для него первой в новом сезоне. Японец возглавляет мировой рейтинг с октября 2018 года.

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