Лидер мирового рейтинга бадминтонист Момота покинул больницу в Малайзии и вылетел в Японию

Источник: AP 2020

Отмечается, что спортсмен вылетел в Японию в сопровождении двух представителей его команды. По данным агентства, он может вернуться на корт в марте текущего года, приняв участие в Открытом чемпионате Англии в Бирмингеме.

13 января минивэн, на котором Момота следовал в аэропорт Куала-Лумпура, столкнулся с грузовиком. В результате инцидента бадминтонист сломал нос и получил порезы лица. Водитель транспортного средства скончался на месте. После аварии спортсмен был госпитализирован, в больнице его посетили высшие должностные лица страны, включая заместителя премьер-министра Малайзии Ван Азиза Ван Исмаил.