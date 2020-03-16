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14:17 (мск), источник: ТАСС

Российские бадминтонисты Иванов и Созонов квалифицировались на Олимпийские игры 2020 года

ТАСС, 16 марта. Россияне Владимир Иванов и Иван Созонов завоевали бронзовые медали в парном разряде на международном турнире по бадминтону в Великобритании. Этот результат позволил спортсменам отобраться на Олимпийские игры 2020 года в Токио, сообщает пресс-служба Федерации бадминтона России.

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Источник: РИА "Новости"

В полуфинале россияне проиграли будущим победителям Хироюки Эндо и Юте Ватанабэ из Японии, серебряные награды достались индонезийцам Маркусу Гидеону и Кевину Сукамульо.

По итогам турнира Иванов и Созонов занесли себе в актив 8400 рейтинговых баллов, что сделало их недосягаемыми для ближайших конкурентов в олимпийском отборе в парном разряде.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Конечно, хотелось золото. Но этот результат — безусловно, высокий, он принес нам не только радость, но и большое количество олимпийских очков. Теперь мы точно отобрались и поедем на Олимпийские игры в Токио, где будем иметь шанс показать свои силы», — сказал Иванов.

«Мы думали, что будем играть при пустых залах, но нет — народ пришел, смотрел и болел. Постараемся теперь оправдать все надежды на Олимпийских играх», — добавил Созонов.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

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