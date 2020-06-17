Российские бадминтонисты начнут международный сезон в сентябре

«Уже в конце августа есть (международный) турнир, но мы не планируем ехать на него. Мы планируем начать выступать в сентябре с соревнований в Тайбэе и Корее. У нас начинается Кубок мира, мы боремся за рейтинг, идет олимпийская квалификация. Поедут все наши лидеры, нам нужно держать рейтинговые позиции. Еще в августе планируем провести Кубок России в Казани, но пока ситуация сложная, нужно еще всё согласовать», — сказала Майорова.