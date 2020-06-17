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14:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские бадминтонисты начнут международный сезон в сентябре

Российские бадминтонисты после перерыва, связанного с пандемией коронавируса, планируют начать выступать на международных соревнованиях в сентябре, сообщила РИА Новости главный тренер команды Клавдия Майорова.

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Источник: Спорт РИА Новости

Из-за пандемии коронавируса текущий сезон в бадминтоне был приостановлен. С 1 по 6 сентября в Китайском Тайбэе запланирован этап Мирового тура, следующий этап — 8—13 сентября в Южной Корее.

«Уже в конце августа есть (международный) турнир, но мы не планируем ехать на него. Мы планируем начать выступать в сентябре с соревнований в Тайбэе и Корее. У нас начинается Кубок мира, мы боремся за рейтинг, идет олимпийская квалификация. Поедут все наши лидеры, нам нужно держать рейтинговые позиции. Еще в августе планируем провести Кубок России в Казани, но пока ситуация сложная, нужно еще всё согласовать», — сказала Майорова.

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