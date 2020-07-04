Двукратный олимпийский чемпион по бадминтону Линь Дань завершил карьеру

«Спустя 20 лет я должен попрощаться со сборной, хоть и очень трудно говорить об этом. Пройдя четыре олимпийских путешествия, я никогда не думал об уходе, я отдал всего себя этому виду спорта. Но мне 36 лет, физическая подготовка и травмы больше не позволяют мне сражаться бок о бок со своими товарищами по команде. В последующие дни я хотел бы больше времени проводить с семьей, а также открывать для себя новые места», — написал спортсмен.