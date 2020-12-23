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19:03 (мск), источник: ТАСС

Российский бадминтонист Хакимов дисквалифицирован на пять лет за ставки

ТАСС, 23 декабря. Россиянин Никита Хакимов дисквалифицирован Всемирной федерацией бадминтона на пять лет за то, что при помощи третьих лиц делал ставки на соревнования, в которых участвовал, тем самым манипулируя ходом матчей. Об этом сообщает портал Inside the Games.

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Источник: РИА "Новости"

О нарушении со стороны россиянина сообщил осведомитель.

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Он утверждает, что Хакимов в Facebook предлагал ему делать ставки на результаты матчей командного чемпионата Европы в Казани 2018 года.

Хакимов обвинения отверг, по его словам, сообщения осведомителю отправлял товарищ по команде, завладевший его телефоном. Однако международная федерация не приняла его аргументы. Помимо обвинений в совершении ставок и манипулировании матчем, Хакимову вменяется отказ сотрудничать в расследовании и умышленное уничтожение улик. Россиянин может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Хакимову 32 года. Он специализируется на игре в парном разряде. В феврале 2020 года он завоевал бронзу в составе сборной России на командном чемпионате Европы во Франции.

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