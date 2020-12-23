Российский бадминтонист Хакимов дисквалифицирован на пять лет за ставки

О нарушении со стороны россиянина сообщил осведомитель.

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Он утверждает, что Хакимов в Facebook предлагал ему делать ставки на результаты матчей командного чемпионата Европы в Казани 2018 года.

Хакимов обвинения отверг, по его словам, сообщения осведомителю отправлял товарищ по команде, завладевший его телефоном. Однако международная федерация не приняла его аргументы. Помимо обвинений в совершении ставок и манипулировании матчем, Хакимову вменяется отказ сотрудничать в расследовании и умышленное уничтожение улик. Россиянин может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).