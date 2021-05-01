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22:39 (мск), источник: ТАСС

Бадминтонисты Иванов и Созонов вышли в финал чемпионата Европы в парном разряде

ТАСС, 1 мая. Россияне Владимир Иванов и Иван Созонов вышли в финал чемпионата Европы по бадминтону в парном разряде. Соревнования проходят в Киеве.

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Источник: РИА "Новости"

Российские бадминтонисты в полуфинале обыграли англичан Маркуса Эллиса и Криса Лонгриджа со счетом 21−15, 21−10. Иванов и Созонов являются чемпионами Европы 2014 года. Также в их активе две бронзовые награды континентальных первенств (2016, 2018).

В финале россияне сыграют с немцами Марком Ламсфуссом и Марвином Зайдлем. Встреча состоится в воскресенье.

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