Бадминтонисты Иванов и Созонов стали чемпионами Европы в связи с COVID-19 у соперника

«Мы были готовы бороться в финале, знаем эту пару, имели победы над ними, так что шансы были хорошие. Тем более что и до финалов мы показывали на этом чемпионате уверенную игру, поэтому сохранили и силы, и эмоции к финалу. Конечно, это игра, могло произойти все. Нам очень жаль, что не было финала, и выражаем поддержку нашим немецким товарищам по бадминтону, надеемся, что они хорошо перенесут эти испытания», — сказал Иванов, комментарий которого приводит пресс-служба Национальной федерации бадминтона России.