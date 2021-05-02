Бадминтонисты Иванов и Созонов стали чемпионами Европы в связи с COVID-19 у соперника
ТАСС, 2 мая. Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов стали победителями чемпионата Европы в парном разряде. Соревнования прошли в Киеве.
ТАСС, 2 мая. Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов стали победителями чемпионата Европы в парном разряде. Соревнования прошли в Киеве.
Финальная встреча с немцами Марком Ламсфуссом и Марвином Зайделем должна была пройти в воскресенье, но была отменена
«Мы были готовы бороться в финале, знаем эту пару, имели победы над ними, так что шансы были хорошие. Тем более что и до финалов мы показывали на этом чемпионате уверенную игру, поэтому сохранили и силы, и эмоции к финалу. Конечно, это игра, могло произойти все. Нам очень жаль, что не было финала, и выражаем поддержку нашим немецким товарищам по бадминтону, надеемся, что они хорошо перенесут эти испытания», — сказал Иванов, комментарий которого приводит
Созонов и Иванов во второй раз стали чемпионами Европы в парном разряде (2014, 2021). Также в их активе две бронзовые медали европейских первенств в парном разряде и серебряные награды Европейских игр и Универсиады.
Турнир завершился в воскресенье.