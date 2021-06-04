Москвич умер во время тренировки с чемпионом России по бадминтону
Житель Москвы умер во время тренировки с двукратным чемпионом России по бадминтону Александром Зинченко. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Житель Москвы умер во время тренировки с двукратным чемпионом России по бадминтону Александром Зинченко. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в четверг, 3 июня, в бассейне «Чайка» в Турчаниновом переулке. По данным источника, скончавшийся — директор по информационным технологиям одной из компаний по имени Александр.
Зинченко рассказал, что после нескольких партий они с партнером по тренировке сели отдохнуть, после чего игроку резко стало плохо, он потерял сознание. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть
24 мая российский легкоатлет Григорий Маляренко умер во время забега в Омске. 22-летний спортсмен почувствовал себя плохо в ходе тренировки в манеже.