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12:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Москвич умер во время тренировки с чемпионом России по бадминтону

Житель Москвы умер во время тренировки с двукратным чемпионом России по бадминтону Александром Зинченко. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Инцидент произошел в четверг, 3 июня, в бассейне «Чайка» в Турчаниновом переулке. По данным источника, скончавшийся — директор по информационным технологиям одной из компаний по имени Александр.

Зинченко рассказал, что после нескольких партий они с партнером по тренировке сели отдохнуть, после чего игроку резко стало плохо, он потерял сознание. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть бадминтониста-любителя. По факту произошедшего проводится проверка.

24 мая российский легкоатлет Григорий Маляренко умер во время забега в Омске. 22-летний спортсмен почувствовал себя плохо в ходе тренировки в манеже.

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