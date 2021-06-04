Москвич умер во время тренировки с чемпионом России по бадминтону

Инцидент произошел в четверг, 3 июня, в бассейне «Чайка» в Турчаниновом переулке. По данным источника, скончавшийся — директор по информационным технологиям одной из компаний по имени Александр.

Зинченко рассказал, что после нескольких партий они с партнером по тренировке сели отдохнуть, после чего игроку резко стало плохо, он потерял сознание. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть бадминтониста-любителя. По факту произошедшего проводится проверка.