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14 июня, источник: Спорт РИА Новости

Олимпийский чемпион по бадминтону Маркис Кидо умер в возрасте 36 лет

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Чемпион Олимпийских игр индонезийский бадминтонист Маркис Кидо скончался в возрасте 36 лет из-за проблем с сердцем, сообщается на странице Всемирной федерации бадминтона (BWF) в Twitter.

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«Приходят печальные новости: Маркис Кидо, олимпийский чемпион и чемпион мира, скончался сегодня из-за сердечного приступа. Его будет не хватать», — говорится в сообщении.

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Кидо в дуэте с соотечественником Хендрой Сетиаваном завоевал золото Олимпиады-2008 в Пекине и чемпионата мира-2007 в Куала-Лумпуре в парном разряде. Также он становился чемпионом Азии и Азиатских игр в парах.

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