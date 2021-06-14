Олимпийский чемпион по бадминтону Маркис Кидо умер в возрасте 36 лет
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Чемпион Олимпийских игр индонезийский бадминтонист Маркис Кидо скончался в возрасте 36 лет
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Чемпион Олимпийских игр индонезийский бадминтонист Маркис Кидо скончался в возрасте 36 лет
«Приходят печальные новости: Маркис Кидо, олимпийский чемпион и чемпион мира, скончался сегодня
Кидо в дуэте с соотечественником Хендрой Сетиаваном завоевал золото Олимпиады-2008 в Пекине и чемпионата мира-2007 в