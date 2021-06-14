Олимпийский чемпион по бадминтону Маркис Кидо умер в возрасте 36 лет

«Приходят печальные новости: Маркис Кидо, олимпийский чемпион и чемпион мира, скончался сегодня из-за сердечного приступа. Его будет не хватать», — говорится в сообщении.

Кидо в дуэте с соотечественником Хендрой Сетиаваном завоевал золото Олимпиады-2008 в Пекине и чемпионата мира-2007 в Куала-Лумпуре в парном разряде. Также он становился чемпионом Азии и Азиатских игр в парах.