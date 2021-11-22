CAS отменил 5-летнюю дисквалификацию российского бадминтониста Хакимова
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российского бадминтониста Никиты Хакимова относительно пятилетней дисквалификации.
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российского бадминтониста Никиты Хакимова относительно пятилетней дисквалификации.
Хакимов был дисквалифицирован на пять лет по решению Всемирной федерацией бадминтона (BWF) в ноябре прошлого года за договорные матчи и игру на ставках.
«После тщательного изучения всех предоставленных доказательств, комиссия CAS пришла к выводу, что доказательств того, что предполагаемое нарушение имело место быть, недостаточно. Из-за отсутствия конкретных доказательств Никита Хакимов не должен подвергаться санкциям», — говорится в документе CAS.
Таким образом, Хакимов с сегодняшнего дня имеет право участвовать в соревнованиях по бадминтону.