CAS отменил 5-летнюю дисквалификацию российского бадминтониста Хакимова

Хакимов был дисквалифицирован на пять лет по решению Всемирной федерацией бадминтона (BWF) в ноябре прошлого года за договорные матчи и игру на ставках.

В декабре Хакимов подал апелляцию, которая была удовлетворена из-за недостаточных доказательств вины спортсмена.

«После тщательного изучения всех предоставленных доказательств, комиссия CAS пришла к выводу, что доказательств того, что предполагаемое нарушение имело место быть, недостаточно. Из-за отсутствия конкретных доказательств Никита Хакимов не должен подвергаться санкциям», — говорится в документе CAS.