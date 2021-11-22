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20:27 (мск), источник: Sport24

CAS отменил 5-летнюю дисквалификацию российского бадминтониста Хакимова

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российского бадминтониста Никиты Хакимова относительно пятилетней дисквалификации.

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Источник: dsbg.ru

Хакимов был дисквалифицирован на пять лет по решению Всемирной федерацией бадминтона (BWF) в ноябре прошлого года за договорные матчи и игру на ставках.

В декабре Хакимов подал апелляцию, которая была удовлетворена из-за недостаточных доказательств вины спортсмена.

«После тщательного изучения всех предоставленных доказательств, комиссия CAS пришла к выводу, что доказательств того, что предполагаемое нарушение имело место быть, недостаточно. Из-за отсутствия конкретных доказательств Никита Хакимов не должен подвергаться санкциям», — говорится в документе CAS.

Таким образом, Хакимов с сегодняшнего дня имеет право участвовать в соревнованиях по бадминтону.

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