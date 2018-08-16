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18:58 (мск), источник: Р-Спорт

В США бейсбольный матч чуть не начался с массовой драки

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Матч регулярного сезона Главной Лиги Бейсбола (MLB) между командами «Майами Марлинс» и «Атланта Брэйвз» едва не начался с массовой драки.

Причиной инцидента стало попадание питчера Майами Хосе Уреньи мячом в локоть бэттера Роналда Акуньи. Мяч попал точно в кость игроку на бите, и тот был вынужден покинуть поле до конца игры.

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Первый же питч Уреньи в игре привел к тому, что бейсболисты «Атланты» массово выбежали на поле. Игроки «Майами» сразу же вступились за нарушителя, и массовый выход игроков на поле чуть не закончился побоищем. Быстрое вмешательство судей и менеджеров команд спасло ситуацию, и драки удалось избежать.

В бейсболе попадание мячом в игрока во время питча карается потерей одной базы. Нередко бейсболисты выясняют отношения кулаками после умышленного броска в отбивающего игрока. Виновник инцидента в матче между «Марлинс» и «Брэйвз» Хосе Уреньа был удален до конца матча.

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