«Доджерс» победили «Бостон» в самом длинном матче в истории бейсбольной Мировой серии

Источник: AP 2018

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев в 18-м иннинге. Победу «Доджерс» принес инфилдер Мак Манси, совершивший в конце иннинга уок-офф хоум-ран (хоум-ран, заканчивающий игру победой одной из команд). Последний раз матч Мировой серии заканчивался хоум-раном в 2011 году, когда Дэйвид Фриз принес победу «Сент-Луису» над «Техасом» в шестой игре финала.

Матч продолжался 7 часов 20 минут и стал самым продолжительным в истории плей-офф MLB. По числу иннингов игра стала рекордной для Мировой серии. За матч на поле появилось 46 бейсболистов — рекордное количество игроков, участвовавших в игре плей-офф когда-либо.

«Это была прекрасная бейсбольная игра, — заявил главный тренер “Бостона” Алекс Кора. — Целых семь часов, но это один из лучших, если не лучший матч, частью которого я был. Это было удивительно».