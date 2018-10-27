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15:18 (мск), источник: ТАСС

«Доджерс» победили «Бостон» в самом длинном матче в истории бейсбольной Мировой серии

ТАСС, 27 октября. «Лос-Анджелес Доджерс» дома одержал победу над «Бостоном» в третьем матче Мировой серии — финальной серии Главной лиги бейсболе (MLB). Игра стала рекордной по продолжительности в истории плей-офф MLB.

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Источник: AP 2018

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев в 18-м иннинге. Победу «Доджерс» принес инфилдер Мак Манси, совершивший в конце иннинга уок-офф хоум-ран (хоум-ран, заканчивающий игру победой одной из команд). Последний раз матч Мировой серии заканчивался хоум-раном в 2011 году, когда Дэйвид Фриз принес победу «Сент-Луису» над «Техасом» в шестой игре финала.

Матч продолжался 7 часов 20 минут и стал самым продолжительным в истории плей-офф MLB. По числу иннингов игра стала рекордной для Мировой серии. За матч на поле появилось 46 бейсболистов — рекордное количество игроков, участвовавших в игре плей-офф когда-либо.

«Это была прекрасная бейсбольная игра, — заявил главный тренер “Бостона” Алекс Кора. — Целых семь часов, но это один из лучших, если не лучший матч, частью которого я был. Это было удивительно».

«Доджерс» сократили отставание в Мировой серии и уступают «Бостону» в противостоянии со счетом 1−2. Для победы в финальной серии команде необходимо одержать четыре победы. Следующий матч «Лос-Анджелес» и «Бостон» проведут в ночь на воскресенье.

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