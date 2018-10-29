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10:32 (мск), источник: Р-Спорт

Бейсбольный клуб «Бостон Ред Сокс» в девятый раз выиграл Мировую серию

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Бейсболисты «Бостон Ред Сокс» одержали победу над «Лос-Анджелес Доджерс» и стали победителями Мировой серии — финала Главной лиги бейсбола (MLB).

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Источник: AP 2018

«Бостон» в воскресенье в пятом матче серии обыграл в Лос-Анджелесе «Доджерс» со счетом 5−1. Общий счет серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Ред Сокс».

«Бостон» в девятый раз в истории выиграл Мировую серию, предыдущая победа датирована 2013-м годом.

Мировая серия — решающая серия игр MLB, в которой встречаются победители Американской и Национальной лиг.

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