Бейсбольный клуб «Бостон Ред Сокс» в девятый раз выиграл Мировую серию
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Бейсболисты «Бостон Ред Сокс» одержали победу над «Лос-Анджелес Доджерс» и стали победителями Мировой серии — финала Главной лиги бейсбола (MLB).
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Бейсболисты «Бостон Ред Сокс» одержали победу над «Лос-Анджелес Доджерс» и стали победителями Мировой серии — финала Главной лиги бейсбола (MLB).
«Бостон» в воскресенье в пятом матче серии обыграл в
«Бостон» в девятый раз в истории выиграл Мировую серию, предыдущая победа датирована 2013-м годом.
Мировая серия — решающая серия игр MLB, в которой встречаются победители Американской и Национальной лиг.