Американский спортсмен во время игры убил 79-летнюю старушку одним ударом. Как?

Источник: AFP 2019

«Смерть наступила от внутричерепного кровоизлияния в мозг в результате удара тупым предметом по голове». Такое заключение, знакомое каждому по криминальным сериалам, вынес коронер по делу о смерти американки Линды Голдблум. Но 79-летняя женщина не стала жертвой чудовищного преступления — она просто посетила матч любимой бейсбольной команды.

Смерть болельщицы от попадания мяча в голову замалчивали почти полгода. Естественно, такая антиреклама одной из самых дорогих и популярных спортивных лиг мира ни к чему. Всё-таки летальный исход — это уже чересчур. А вот к тому, что ежегодно почти две тысячи человек получают травмы на бейсболе, все, похоже, уже привыкли.

Оказывается, каждый, кто покупает билет на матч MLB, добровольно подвергает себя смертельной опасности. И освобождает организаторов от любой ответственности.

Смерть от бейсбольного мяча

Ужасающий инцидент произошёл ещё летом прошлого года. 25 августа 79-летняя Линда Голдблум вместе с мужем и родственниками пошла на домашний матч её любимого клуба «Лос-Анджелес Доджерс» с «Сан-Диего Падрес». Пожилая пара больше 10 лет регулярно поддерживала «Доджерс» на трибунах, посещая около 20 встреч в год. Но во время девятого иннинга игрок «Падрес» отбил мяч за боковую линию, тот пролетел прямо над заградительной сеткой и угодил в голову болельщице.

Женщину госпитализировали и провели срочную операцию на головном мозге, однако повреждения оказались слишком серьёзными, и пациентка впала в кому. Спустя три дня родные, исполняя волю самой Линды Голдблум, отключили её от аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Почему все молчали?

Ни одна из десятков камер, снимавших матч, не зафиксировала роковой эпизод, поэтому информация о трагедии в СМИ не попала. И клуб, и лигу это вполне устраивало — никаких официальных заявлений по поводу инцидента не последовало. Родственники погибшей рассказали о своём горе в соцсетях, но публичных обвинений не последовало. К тому моменту, когда о кошмарной истории узнали журналисты, семья Голдблум и руководство «Доджерс» уже договорились о компенсации. Детали соглашения стороны предпочли не раскрывать, но дочь умершей Яна Броди сказала, что намерена потратить часть денег на создание фонда помощи жертвам несчастных случаев на бейсболе.

Надо сказать, что без работы такой фонд точно не останется. Согласно данным Bloomberg News от 2014 года, ежегодно около 1750 зрителей получают повреждения бейсбольными мячами или осколками бит. Интересно, что сама лига официальную статистику подобных происшествий не ведёт, ограничиваясь подсчётом смертельных случаев.

Болельщики ловят мяч на бейсбольном матче | Источник: AFP 2019

В 1943 году 32-летний Кларенс Стейджмайер, сидевший на первом ряду арену в Вашингтоне, скончался на следующий день после попадания мяча в голову. В 1970-м при похожих обстоятельствах оборвалась жизнь 14-летнего Алана Фиша. На той же самой арене, где спустя почти полвека смертельную травму получит Линда Голдблум.

Двухлетняя девочка чудом осталась жива

Разговоры о необходимости ужесточить меры безопасности для зрителей на бейсболе ведутся уже не одно десятилетие и после каждого резонансного случая вспыхивают с новой силой. Ежегодно как минимум несколько болельщиков лишаются зрения, получают переломы носа и травмы черепа.

В 2017 году на матче «Нью-Йорк Янкиз» мяч, летевший со скоростью 170 километров в час, попал в голову двухлетней девочке, которая сидела на коленях у дедушки.

Шесть дней она провела в реанимации, перенесла несколько операций на черепе и на всю жизнь осталась инвалидом.

После скандала в СМИ лига наконец обязала клубы натягивать сетку по всему периметру стадиона. Однако минимальная высота заграждения не установлена, что стоило жизни Линде Голдблум. Многие клубы с неохотой выполняют рекомендации, так как сетка мешает смотреть игру болельщикам на первых рядах, покупающим самые дорогие билеты.

В целом же Главная лига бейсбола в вопросах безопасности руководствуется правилом вековой давности. На обратной стороне каждого билета написано, что его владелец самостоятельно несёт ответственность за риски получения травм.

Кажется, что с таким отношением смерть Голдблум не будет последней.

Сорвался с моста и утонул