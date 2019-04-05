Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс1
Аризона Койотс4
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо ЭвеланшОТ3
Виннипег Джетс2
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз2
Сан-Хосе Шаркс3
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
21:45
Бордо
Марсель
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз7
Филадельфия Флайерз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз3
Ванкувер Кэнакс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд0
Бостон Брюинз3
Футбол. Зарубежный
22:00
Саутгемптон
Ливерпуль
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз5
Оттава Сенаторз2
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз1
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида ПантерзБ1
Нью-Йорк Айлендерс2
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз4
Детройт Ред Уингз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз2
Монреаль Канадиенс1
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз3
Нью-Джерси Дэвилз1
Футбол. Зарубежный
4.04
Реал Сосьедад2
Бетис1
Все события
Фоторепортажи
9В Сочи сделали футбольное поле из пластиковых стаканчиков
18Мамаев и Кокорин в наручниках улыбались журналистам
11:00 (мск), источник: ТАСС

Японская легенда бейсбола Судзуки отказался от получения премии Народного почета

ТОКИО, 5 апреля. /ТАСС/. Самый титулованный японский бейсболист Итиро Судзуки отказался от получения государственной премии Народного почета, вручаемой за достижения в спорте, культуре и искусстве. Об этом в пятницу сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Наверх
Источник: Reuters

«С нами связался представитель [Итиро] и сообщил о таком решении», — отметил Суга. Это уже третий раз, когда Итиро отказывается от получения соответствующей премии. Также Суга сообщил, что Судзуки выразил готовность принять премию Народного почета «под занавес собственной жизни».

В конце марта Итиро Судзуки объявил о завершении своей многолетней спортивной карьеры, которую он провел в Японии и США. Его последний матч прошел на токийской арене «Токио Доум» в составе команды «Сиэтл Мэринерс» против «Оклэнд Атлетикс».

Итиро родился в 1973 году в городе Касугай (префектура Айти). Свою профессиональную карьеру он начал в 19 лет в составе команды «Орикс Блю Вэйв» из города Кобе. Там он провел девять сезонов, а затем перешел в американский клуб «Сиэтл Мэринерс». Также он выступал в составе «Нью-Йорк Янкиз» и «Майами Марлинс».

Смотрите также: Самые популярные спортсмены мира по версии ESPN

21
фотография
21
фотография
21
фотография

Японец является обладателем многочисленных наград, в том числе нескольких Золотых перчаток, вручаемых лучшим игрокам защиты. Кроме того, Итиро принадлежит рекорд среди японских бейсболистов по количеству ударов, при которых отбивающий смог достичь первой базы (так в бейсбольной терминологии называется хит — прим. ТАСС).

 Загитова сделала то, что не удавалось никому больше 30 лет
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
«Авангард» одержал третью победу над «Салаватом Юлаевым»
Массимо Каррера вспомнил свой первый год работы в «Спартаке»
Алексей Ягудин назвал главное открытие года в фигурном катании
ЦСКА занял второе место в таблице Евролиги, одержав 24 победы
Кучеров стал первым игроком НХЛ в XXI веке с 126 очками за сезон
Легенда «Барселоны» Хави выиграл 33-й трофей в карьере
Команда Овечкина стала победителем Столичного дивизиона НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь