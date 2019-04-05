Японская легенда бейсбола Судзуки отказался от получения премии Народного почета

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«С нами связался представитель [Итиро] и сообщил о таком решении», — отметил Суга. Это уже третий раз, когда Итиро отказывается от получения соответствующей премии. Также Суга сообщил, что Судзуки выразил готовность принять премию Народного почета «под занавес собственной жизни».

В конце марта Итиро Судзуки объявил о завершении своей многолетней спортивной карьеры, которую он провел в Японии и США. Его последний матч прошел на токийской арене «Токио Доум» в составе команды «Сиэтл Мэринерс» против «Оклэнд Атлетикс».

Итиро родился в 1973 году в городе Касугай (префектура Айти). Свою профессиональную карьеру он начал в 19 лет в составе команды «Орикс Блю Вэйв» из города Кобе. Там он провел девять сезонов, а затем перешел в американский клуб «Сиэтл Мэринерс». Также он выступал в составе «Нью-Йорк Янкиз» и «Майами Марлинс».

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