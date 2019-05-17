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11:01 (мск), источник: ТАСС

Колобков: Российские бейсболисты имеют возможности для прогресса

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российский бейсбол имеет все возможности для развития и прогресса. Об этом в пятницу на встрече со спортсменами заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

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Источник: РИА "Новости"

«Конечно, бейсбол для нас пока достаточно экзотический вид спорта, — сказал Колобков. — При этом вижу, с каким желанием вы тренируетесь. У вас очень интересный вид спорта, я и сам попробовал поиграть. Конечно, сложно пока говорить о конкуренции с ведущими странами, но, думаю, что вы составите конкуренцию европейским командам».

«Думаю, что у вас есть возможности для прогресса. Возможно, мы сделаем несколько полей на одной из баз. Мы разрабатываем программу развития бейсбола», — добавил министр.

Бейсбол вошел в программу Олимпийских игр в Токио.

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