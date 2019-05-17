Колобков: Российские бейсболисты имеют возможности для прогресса

«Конечно, бейсбол для нас пока достаточно экзотический вид спорта, — сказал Колобков. — При этом вижу, с каким желанием вы тренируетесь. У вас очень интересный вид спорта, я и сам попробовал поиграть. Конечно, сложно пока говорить о конкуренции с ведущими странами, но, думаю, что вы составите конкуренцию европейским командам».