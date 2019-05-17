Колобкова попросили помочь с гражданством РФ для кубинского бейсболиста
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Министр спорта РФ Павел Колобков провел встречу с игроками сборной России по бейсболу.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Министр спорта РФ Павел Колобков провел встречу с игроками сборной России по бейсболу.
Встреча состоялась в пятницу на стадионе «Конструктор» в Москве.
Министр осмотрел стадион бейсболистов, присутствовал на тренировке сборной России, по окончании которой пообщался со спортсменами. Спортсмены подарили министру кепку и куртку национальной команды.
При этом капитан сборной России от лица национальной команды попросил Колобкова помочь в натурализации Джуниора Вальенте, ставшего в прошлом сезоне MVP чемпионата России.
Бейсбол был включен в программу Олимпиады-2020 в Токио на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) летом 2016 года.