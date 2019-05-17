Колобкова попросили помочь с гражданством РФ для кубинского бейсболиста

Встреча состоялась в пятницу на стадионе «Конструктор» в Москве.

Министр осмотрел стадион бейсболистов, присутствовал на тренировке сборной России, по окончании которой пообщался со спортсменами. Спортсмены подарили министру кепку и куртку национальной команды.

При этом капитан сборной России от лица национальной команды попросил Колобкова помочь в натурализации Джуниора Вальенте, ставшего в прошлом сезоне MVP чемпионата России.