Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Франция
Словакия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Австрия
Норвегия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Финляндия
Великобритания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Чехия
Италия
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз0
Бостон Брюинз4
Хоккей. НХЛ
18.05
Сент-Луис Блюз
Сан-Хосе Шаркс
Все события
Фоторепортажи
12Сборная России начала ЧМ с крупной победы, но расслабилась в конце
14Россия забросила десять шайб Италии
11:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Колобкова попросили помочь с гражданством РФ для кубинского бейсболиста

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Министр спорта РФ Павел Колобков провел встречу с игроками сборной России по бейсболу.

Наверх

Встреча состоялась в пятницу на стадионе «Конструктор» в Москве.

Министр осмотрел стадион бейсболистов, присутствовал на тренировке сборной России, по окончании которой пообщался со спортсменами. Спортсмены подарили министру кепку и куртку национальной команды.

При этом капитан сборной России от лица национальной команды попросил Колобкова помочь в натурализации Джуниора Вальенте, ставшего в прошлом сезоне MVP чемпионата России.

Бейсбол был включен в программу Олимпиады-2020 в Токио на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) летом 2016 года.

 Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
Шнуров высказался по приговору Кокорину и Мамаеву
Фавориты одержали победы. Четвертьфиналисты ЧМХ почти определены
«Бостон» 20-й раз в своей истории вышел в финал Кубка Стэнли
Чемпион под ударом: дело «Манчестер Сити» дошло до суда
Наставник «Ак Барса» получил звание «Заслуженный тренер России»
Легионер «Зенита» рассказал о праздновании чемпионства
Уругвайский хавбек не будет продлевать контракт с «Краснодаром»
Как собраться на рыбалку и не облажаться
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь