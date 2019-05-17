Колобков рассказал о перспективах развития бейсбола в России

Источник: РИА "Новости"

В пятницу Колобков встретился с бейсболистами сборной России на стадионе «Конструктор» в Москве.

«Я считаю, что вид спорта очень интересный. Олимпийская программа очень большая, вопрос о включении — к международному олимпийскому движению. Но то, что в Олимпийских играх командные виды спорта всегда очень интересны, — это объективный факт. Но виду спорта надо зарекомендовать себя, стать более популярным на всех континентах. Считаю, что в России при определенном развитии есть хороший шанс прогрессировать у этого увлекательного вида спорта», — сказала Колобков журналистам.

«Россия заинтересована (в развитии бейсбола), мы же развиваем не только те виды спорта, которые приносят нам олимпийские медали. Вообще все виды спорта надо помогать развивать. Если бы мы занимались только теми, где мы завоевываем олимпийские медали, то это было бы 25 видов спорта. А у нас в России развивается 160 видов. Есть энтузиасты, есть инвесторы, есть заинтересованная федерация (бейсбола России). Надо помогать людям, которые проявляют инициативу в популяризации разных видов спорта», — добавил министр.