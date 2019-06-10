Бейсболисты «Минска» заняли 4-е место в Кубке CEB

В поединке за 3-е место второго по рангу континентального клубного турнира минчане на равных сражались с французским клубом «Монтиньи», но уступили в дополнительном иннинге со счетом 2:3. На первом этапе соревнований многократные чемпионы Беларуси заняли второе место в группе А, победив хорватский «Вартекс» (15:0) и швейцарский «Цюрих» (11:8), потерпев поражение от главного фаворита немецкого «Хайденхайма» (0:20). В полуфинале минчане уступили хозяевам турнира бейсболистам «Брно» со счетом 1:15.

В решающем матче «Хайденхайм» переиграл «Брно» со счетом 3:0 и получил путевку в главный континентальный турнир — Кубок европейских чемпионов.

Бейсболисты «Минска» в ближайшие выходные проведут очередные встречи чемпионата Беларуси. Пока они уверенно лидируют, одержав победы во всех шести матчах.