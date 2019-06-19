Бери биту, парень. Американский спорт по-русски
«СЭ» — об атмосфере российского бейсбола.
«СЭ» — об атмосфере российского бейсбола.
— Может, на бейсбол сходим? — предложил пару дней назад коллега Колмаков.
Мне показалось, что он бредит.
Правда, пожалеть об этом пришлось уже по дороге на турнир. Коллеге Колмакову хватило 15 минут, чтобы измучить меня бейсбольными терминами. Которые, как стало известно чуть позже, он тоже не различал. Но уж больно ему понравилась фраза одного человека с битой: «Ни один питчер не стоил бы и заплаты без кэтчера, который мог бы поймать фастбол». Константин так загорелся, что даже у маленьких детей расспрашивал про бейсбол.
Пока малыши переглядывались, ничего не понимая в странных терминах, я молча благодарил и одновременно жалел их. Думать о том, как
***
Бурчал коллега Сусов до самых Филей. А мне было интересно понять, как заниматься этим неведомым спортом. Хотя сам, признаюсь, на бейсболе никогда не был. Посмотрев на фотографии местных матчей в интернете, мы подумали, что увидим настоящую Америку — бейсбольный стадион здесь на картинке не отличался от аналогичного в
Перед
— Настоящий сельсовет, у меня возле дачи в деревне такой же стоит, — отметил Ярослав. — А этим мальчикам и девочкам, наверное, лет по 60 уже.
Совсем рядом на турнике занимался один такой дедуля. Никакой бейсбольный турнир его не смущал, он с голым торсом выполнял традиционную для себя зарядку. Перед ним бегали другие дети, уже не эпохи коммунизма. Пацаны гоняли мяч прямо на асфальте и просили у прохожих биту. Дед поглядывал на них с опаской. Но биту малышам никто не давал. Дед выдыхал с облегчением.
***
Мы уже чуть было не подумали, что Кубок Федераций по бейсболу — это
Но вышло солнце, забор отворился, и мы увидели первых представителей ФБР.
— Вот тебе и настоящая Америка, — укорил меня коллега Колмаков. — Даже аббревиатура федерации бейсбола напоминает о Штатах. Да и говорят все на английском! Атмосфера, как за океаном!
Не знаю, чем коллегу удивил вагон с «Настоящими хот-догами» и «Кока-кола» в баночках.
А стадион нас действительно удивил. Коллега Колмаков пребывал в настоящем восхищении.
***
Еще одно открытие на бейсбольном турнире — сочетание комплекции самих спортсменов и их роли на поле.
«Состав команды выглядит таким образом, — приоткрыл тайну Александр. — Первые бьющие игроки худенькие, которые быстро бегают. А третий и четвертый — массивные. Они редко занимают базы, зато бьют сильно, иногда и через за забор выбивают».
На этом наши с коллегой Сусовым академические знания о бейсболе заканчивались. Несмотря на то, что Кубок Федераций — турнир, в котором участвуют сильнейшие команды России, Словакии, Чехии, Великобритании, Польши и Литвы, после просмотра несколько матчей знаний у нас, к сожалению, не прибавлялось. Этот спорт оставался для нас таким же непонятным. Пока не появился человек, который изменил все.
Болгарский бейсболист Стефан, увидел журналистов на трибуне, не смог пройти мимо. Болгарин расстраивался, что в России, как и у него на родине, мало пишут про его любимый вид спорта. И тут Стефан сделал то, чего мы никак от него не ожидали. Он сказал Ярославу: «Бери биту, парень». И принялся учить его азам. Может, потому что тот больше похож на бейсболиста, а может, потому что тот совсем не понимал, что происходит на поле.
Несмотря на всю неуклюжесть коллеги Сусова (третьим ударом он чуть не разбил камеру телефона, снимавшего эти уроки бейсбола), через полчаса интенсивной тренировки он стал хотя бы иногда попадать по мячу.
Стефан даже пообещал, что через десять лет упорной работы с главным атрибутом 90-х Ярослав сможет стать олимпийцем. Так что ждите представителя «Спорт-Экспресса» на Олимпиаде-2028. Но если перспективы нашего коллеги попасть в сборную мизерные, из разряда сказки о царе Салтане, то попадание сборной на Олимпиаду — волне реально. .