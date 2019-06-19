Бери биту, парень. Американский спорт по-русски

Источник: Спорт-Экспресс

— Может, на бейсбол сходим? — предложил пару дней назад коллега Колмаков.

Мне показалось, что он бредит. Во-первых, какой в Москве бейсбол, а во-вторых, как можно ходить на бейсбол, если не все грядки на даче вскопаны. Но тут оказалось, что впервые за 13 лет в России проходит турнир европейского уровня по этому американскому виду спорта. Пришлось перестать ворчать и купить билеты на электричку.

Правда, пожалеть об этом пришлось уже по дороге на турнир. Коллеге Колмакову хватило 15 минут, чтобы измучить меня бейсбольными терминами. Которые, как стало известно чуть позже, он тоже не различал. Но уж больно ему понравилась фраза одного человека с битой: «Ни один питчер не стоил бы и заплаты без кэтчера, который мог бы поймать фастбол». Константин так загорелся, что даже у маленьких детей расспрашивал про бейсбол.

Пока малыши переглядывались, ничего не понимая в странных терминах, я молча благодарил и одновременно жалел их. Думать о том, как где-то на окраине крепкие мужики бьют что-то или кого-то битой, совсем не хотелось.

***

Бурчал коллега Сусов до самых Филей. А мне было интересно понять, как заниматься этим неведомым спортом. Хотя сам, признаюсь, на бейсболе никогда не был. Посмотрев на фотографии местных матчей в интернете, мы подумали, что увидим настоящую Америку — бейсбольный стадион здесь на картинке не отличался от аналогичного в каком-нибудь Бостоне. Даже заголовок для текста уже придумал — «Фили-дельфия». Но не тут-то было.

Перед красавцем-стадионом встретило нас какое-то странное здание. То ли дворец культуры, то ли спорта, то ли пионеров. Непонятно. Зато на всю стену красовались кирпичные дети эпохи коммунизма.

— Настоящий сельсовет, у меня возле дачи в деревне такой же стоит, — отметил Ярослав. — А этим мальчикам и девочкам, наверное, лет по 60 уже.

Совсем рядом на турнике занимался один такой дедуля. Никакой бейсбольный турнир его не смущал, он с голым торсом выполнял традиционную для себя зарядку. Перед ним бегали другие дети, уже не эпохи коммунизма. Пацаны гоняли мяч прямо на асфальте и просили у прохожих биту. Дед поглядывал на них с опаской. Но биту малышам никто не давал. Дед выдыхал с облегчением.

***

Мы уже чуть было не подумали, что Кубок Федераций по бейсболу — это какой-то чемпионат села по лапте. Забор с березками, прикрывавший стадион, и непонятная стройка возле манежа если и напоминали Бостон, то только его «нерабочую сторону».

Но вышло солнце, забор отворился, и мы увидели первых представителей ФБР.

— Вот тебе и настоящая Америка, — укорил меня коллега Колмаков. — Даже аббревиатура федерации бейсбола напоминает о Штатах. Да и говорят все на английском! Атмосфера, как за океаном!

Не знаю, чем коллегу удивил вагон с «Настоящими хот-догами» и «Кока-кола» в баночках. По-моему, такие диковины и в нашем сельском магазине продаются. Но понижать его моральный дух своими замечаниями не стал. Да и через английскую речь пробивались все-таки знакомые уху фразочки. Один словак был настолько доволен, как складывается игра его команды, что перешел на русские хоккейные термины: «Шайбу забей!».

А стадион нас действительно удивил. Коллега Колмаков пребывал в настоящем восхищении. Все-таки это единственный бейсбольный стадион такого уровня в России. Вице-президент европейской федерации бейсбола Петр Дитрих тоже был под впечатлением — сказал, что это одна из лучших арен в Европе. Я был абсолютно солидарен с господином Дитрихом. Знать бы только, как они выглядят, эти лучшие в Европе.

***

Еще одно открытие на бейсбольном турнире — сочетание комплекции самих спортсменов и их роли на поле. Почему-то все крупные или, как говорит Дитрих, «рыхлые», бегают по полю, а худые — стоят и ждут, пока к ним прилетит мяч. Один из игроков российской команды «РусСтар» нам все объяснил.

«Состав команды выглядит таким образом, — приоткрыл тайну Александр. — Первые бьющие игроки худенькие, которые быстро бегают. А третий и четвертый — массивные. Они редко занимают базы, зато бьют сильно, иногда и через за забор выбивают».

На этом наши с коллегой Сусовым академические знания о бейсболе заканчивались. Несмотря на то, что Кубок Федераций — турнир, в котором участвуют сильнейшие команды России, Словакии, Чехии, Великобритании, Польши и Литвы, после просмотра несколько матчей знаний у нас, к сожалению, не прибавлялось. Этот спорт оставался для нас таким же непонятным. Пока не появился человек, который изменил все.

Болгарский бейсболист Стефан, увидел журналистов на трибуне, не смог пройти мимо. Болгарин расстраивался, что в России, как и у него на родине, мало пишут про его любимый вид спорта. И тут Стефан сделал то, чего мы никак от него не ожидали. Он сказал Ярославу: «Бери биту, парень». И принялся учить его азам. Может, потому что тот больше похож на бейсболиста, а может, потому что тот совсем не понимал, что происходит на поле.

Несмотря на всю неуклюжесть коллеги Сусова (третьим ударом он чуть не разбил камеру телефона, снимавшего эти уроки бейсбола), через полчаса интенсивной тренировки он стал хотя бы иногда попадать по мячу.