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10:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Американский бейсболист скончался в возрасте 27 лет

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Бейсболист клуба «Лос-Анджелес Энджелс» Тайлер Скэггс найден мертвым в отеле в городе Саутлейк (штат Техас, США), сообщает CNN.

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Как отмечается в материале, тело 27-летнего питчера без признаков жизни было обнаружено в понедельник, спортсмена объявили мертвым на месте происшествия.

Los Angeles Times сообщает, что полиция на данном этапе не обнаружила признаков преступления, расследование продолжается. Также представитель полиции сообщил, что версия самоубийства не рассматривается.

«С глубочайшей печалью мы сообщаем, что Тайлер Скэггс ушел из жизни в Техасе. Тайлер был и всегда будет важной частью семью “Энджелс”. Наши мысли в это ужасное время обращены к его жене и семье», — говорится в заявлении клуба.

Из-за смерти Скэггса запланированный матч «Техас Рейнджерс» — «Лос-Анджелес Энджелс» был перенесен.

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