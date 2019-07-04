Белорусские бейсболисты одержали вторую победу на чемпионате Европы во втором дивизионе

Сегодня в матче 3-го тура предварительной группы В белорусы одолели румынскую команду с минимальным преимуществом — 1:0. До этого подопечные Александра Сечко переиграли литовцев со счетом 4:3, а на старте уступили словакам — 1:10. В заключительном поединке первого этапа сборная Словакии сегодня встретится с Литвой.