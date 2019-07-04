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4 июля, источник: БЕЛТА

Белорусские бейсболисты одержали вторую победу на чемпионате Европы во втором дивизионе

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бейсболисты сборной Беларуси одержали вторую победу подряд на групповом этапе чемпионата Европы (дивизион 2) в словацкой Трнаве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в матче 3-го тура предварительной группы В белорусы одолели румынскую команду с минимальным преимуществом — 1:0. До этого подопечные Александра Сечко переиграли литовцев со счетом 4:3, а на старте уступили словакам — 1:10. В заключительном поединке первого этапа сборная Словакии сегодня встретится с Литвой.

Положение команд: Словакия — 2 победы (2 матча), Беларусь — 2 (3), Литва — 1 (2), Румыния — 0 (3).

Турнирное положение в квартете А сейчас таково: Швейцария — 2 (2), Украина — 2 (3), Польша — 1 (2), Финляндия — 0 (3).

После финиша первого этапа в полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Турнир завершится 6 июля.

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