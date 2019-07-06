Белорусские бейсболисты победой завершили чемпионат Европы
6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бейсболисты сборной Беларуси победой завершили выступление на чемпионате Европы (дивизион 2) в словацкой Братиславе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бейсболисты сборной Беларуси победой завершили выступление на чемпионате Европы (дивизион 2) в словацкой Братиславе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в матче с командой Польши белорусы были намного сильнее и уверенно выиграли с результатом 12:2 и заняли 5-е итоговое место в группе 1. На предварительном этапе подопечные Александра Сечко одолели румынскую команду с минимальным преимуществом — 1:0 — и литовцев со счетом 4:3, а на старте уступили словакам — 1:10. Затем в утешительном турнире за 5−8-е места разгромили финских бейсболистов — 14:4. В главном финале сборная Литвы переиграла украинцев — 7:5.
Аналогичный турнир в группе 2 проходил в болгарском Благоевграде. Его выиграли израильтяне, победившие в финальном матче сборную России со счетом 5:3.
В конце июля сборные Литвы и Израиля разыграют путевку в финальную стадию элитного дивизиона чемпионата Европы-2019, который пройдет