Матч MLB был прерван грандиозной дракой бейсболистов

Противостояния «Цинциннати» и «Питтсбурга» в американском бейсболе всегда проходят в упорной борьбе, но до драк всё же не доходит. На этот раз сложилось иначе. В девятом иннинге игрок «Редс» Эмир Гарретт бросил перчатку, ринулся к скамейке запасных «Пайретс» и в одиночку затеял потасовку, к которой подключились и остальные игроки обеих команд, сообщает The Sun.