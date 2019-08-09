Умер тренер сборной России по бейсболу Артемий Артамонов

«Артемий был одним из лучших игроков в стране за всю историю развития бейсбола в России. Он был настоящим лидером, с которым всегда складывался успешный коллектив единомышленников и чемпионов. Его глубокие знания игры и опыт позволили в достаточно молодом возрасте руководить национальной сборной, проводящей подготовку к отборочным соревнованиям Олимпийских игр в Токио», — говорится в сообщении.

«Артемий Олегович пользовался заслуженным авторитетом у коллег и бейсбольной общественности. Федерация бейсбола России искренне сожалеет и скорбит об утрате замечательного человека, игрока и тренера Артемия Олеговича Артамонова и выражает соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.