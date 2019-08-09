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13:40 (мск), источник: ТАСС

Умер тренер сборной России по бейсболу Артемий Артамонов

ТАСС, 9 августа. Главный тренер московского бейсбольного клуба «Русстар», старший тренер сборной России Артемий Артамонов умер в возрасте 37 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бейсбола России.

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«Артемий был одним из лучших игроков в стране за всю историю развития бейсбола в России. Он был настоящим лидером, с которым всегда складывался успешный коллектив единомышленников и чемпионов. Его глубокие знания игры и опыт позволили в достаточно молодом возрасте руководить национальной сборной, проводящей подготовку к отборочным соревнованиям Олимпийских игр в Токио», — говорится в сообщении.

«Артемий Олегович пользовался заслуженным авторитетом у коллег и бейсбольной общественности. Федерация бейсбола России искренне сожалеет и скорбит об утрате замечательного человека, игрока и тренера Артемия Олеговича Артамонова и выражает соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

В качестве игрока Артамонов в 2003 году вместе с национальной сборной занял восьмое место на чемпионате Европы и 13-е — на чемпионате мира, в 2007 году команда заняла десятое место на европейском первенстве.

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