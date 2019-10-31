«Вашингтон Нэшионалс» впервые в истории выиграл бейсбольную Мировую серию

Источник: AP 2019

В главной серии чемпионата «Вашингтон», выигравший Национальную бейсбольную лигу в 2019 году, победил лучший клуб Американской лиги «Хьюстон Астрос» в семи матчах (4−3). Седьмая встреча, прошедшая в Хьюстоне, закончилась со счетом 6:2 в пользу «Вашингтона». Все матчи серии завершились победами гостевой команды.

Ранее высшим достижением «Вашингтона» был выход в финальную серии Национальной лиги в 1981 году, где клуб проиграл «Лос-Анджелес Доджерс» с общим счетом 2−3. До 2005 года команда носила название «Монреаль Экспос».

«Хьюстон» побеждал в Мировой серии в 2017 году, обыграв в финале «Лос-Анджелес Доджерс» (4−3). В 2005 году «Хьюстон» проиграл в финале Мировой серии «Чикаго Уайт Сокс» (0−4). «Хьюстон» до 2013 года выступал в Национальной лиге.



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Мировая серия проводится с 1882 года. Наибольшее число побед у «Нью-Йорк Янкиз» — 27, еще 13 раз команда проигрывала в финале. На втором месте «Сент-Луис Кардиналс» — 11 побед, на третьем — «Окленд Атлетикс» и «Бостон Ред Сокс» — по 9.