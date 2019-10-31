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12:28 (мск), источник: ТАСС

«Вашингтон Нэшионалс» впервые в истории выиграл бейсбольную Мировую серию

ТАСС, 31 октября. Клуб «Вашингтон Нэшионалс» в первый раз в истории стал победителем Мировой серии — решающей серии в Главной лиге бейсбола (MLB), где встречаются лучшие клубы Национальной и Американской бейсбольных лиг.

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Источник: AP 2019

В главной серии чемпионата «Вашингтон», выигравший Национальную бейсбольную лигу в 2019 году, победил лучший клуб Американской лиги «Хьюстон Астрос» в семи матчах (4−3). Седьмая встреча, прошедшая в Хьюстоне, закончилась со счетом 6:2 в пользу «Вашингтона». Все матчи серии завершились победами гостевой команды.

Ранее высшим достижением «Вашингтона» был выход в финальную серии Национальной лиги в 1981 году, где клуб проиграл «Лос-Анджелес Доджерс» с общим счетом 2−3. До 2005 года команда носила название «Монреаль Экспос».

«Хьюстон» побеждал в Мировой серии в 2017 году, обыграв в финале «Лос-Анджелес Доджерс» (4−3). В 2005 году «Хьюстон» проиграл в финале Мировой серии «Чикаго Уайт Сокс» (0−4). «Хьюстон» до 2013 года выступал в Национальной лиге.


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Мировая серия проводится с 1882 года. Наибольшее число побед у «Нью-Йорк Янкиз» — 27, еще 13 раз команда проигрывала в финале. На втором месте «Сент-Луис Кардиналс» — 11 побед, на третьем — «Окленд Атлетикс» и «Бостон Ред Сокс» — по 9.

Команды из Вашингтона побеждали во всех главных спортивных лигах Северной Америки. Победу в Мировой серии в 1924 году одержала другая команда из столицы США — «Вашингтон Сенаторз» (ныне — «Миннесота Твинс»), в Национальной хоккейной лиге в 2018 году впервые в своей истории обладателем Кубка Стэнли стала команда «Вашингтон Кэпиталз», в 1978 году в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации победа осталась за командой «Вашингтон Буллетс» (ныне — «Вашингтон Уизардс), «Вашингтон Рэдскинз» трижды становились победителями Национальной футбольной лиги (1983, 1988, 1992), а клуб «Ди Си Юнайтед» четыре раза в своей истории становился победителем Главной футбольной лиги (1996, 1997, 1999 и 2004).

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