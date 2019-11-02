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1 ноября, источник: Lenta.Ru

Оголившая грудь на бейсбольном матче модель объяснилась

Показавшая грудь во время матча финальной серии Главной лиги бейсбола (MLB) между «Хьюстон Астрос» и «Вашингтон Нэшионалс» модель Джулия Роуз объяснила поступок. Ее слова передает Complex.

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Источник: Instagram

Роуз заявила, что планировала акцию больше года, и за билет на матч заплатила 80 тысяч долларов. Она отметила, что хотела вдохновить других женщин быть сексуальными. При этом модель добавила, что акция должна была привлечь внимание к проблеме рака груди.

Во время загрузки произошла ошибка.

Роуз вместе с подругой провела акцию 29 октября. В результате они были наказаны: девушки получили пожизненный запрет на посещение соревнований под эгидой MLB.

Победителем турнира впервые в истории стал «Вашингтон. Счет в финальной серии — 4:3. Ранее высшим достижением «Вашингтона» был выход в решающую стадию MLB в 1981 году.

 Оголившая грудь на бейсбольном матче модель объяснилась
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