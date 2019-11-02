Оголившая грудь на бейсбольном матче модель объяснилась

Роуз заявила, что планировала акцию больше года, и за билет на матч заплатила 80 тысяч долларов. Она отметила, что хотела вдохновить других женщин быть сексуальными. При этом модель добавила, что акция должна была привлечь внимание к проблеме рака груди.