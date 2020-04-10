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20:32 (мск), источник: ТАСС

Пять кубинских и один американский бейсболист могут играть за сборную России

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Шесть иностранных бейсболистов получили российское гражданство и могут выступать за сборную России. Об этом ТАСС заявил президент Федерации бейсбола России Дмитрий Киселев.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Среди получивших российское гражданство пять кубинцев и один представитель США. В 2019 году на встрече с бывшим в тот момент министром спорта РФ Павлом Колобковым кубинский бейсболист Джуниор Валиенте попросил Министерство спорта РФ оказать поддержку в получении гражданства для спортсменов.

По словам Киселева, спортсмены стали гражданами России в 2019 году и уже сменили спортивное гражданство в соответствии с регламентом Всемирной конфедерации бейсбола и софтбола (WBSC) и Европейской конфедерации бейсбола (CEB).

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«Пять граждан Кубы — Родригес Теллес Адриан, Валиенте Луис Джуниор, Кастелло Амадор Роди Ясмани, Кастилло Веласкес Давид Алехандро, Солер Инохоса Геидис — и один гражданин США — Виктор Александр Коул Второй — стали гражданами России. Таким образом, спортсмены получили возможность играть за сборную команду России по бейсболу. Важно отметить, что к моменту получения гражданства, спортсмены уже активно ассимилировались», — сказал Киселев.

«Отец Виктора Коула, Виктор Коул — старший родился в Ленинграде, выступал в Главной лиге бейсбола (MLB), играл за сборную Россию во время ее турне по США. Сами спортсмены выступали в чемпионате России по бейсболу: кубинцы за “Русстар”, с которым выиграли один из клубных чемпионатов Европы — квалификацию Кубка Федераций, которая прошла в июне 2019 года в Москве. Валиенте Луис Джуниор стал самым ценным игроком (MVP) чемпионата России 2018 года в составе ГБУ СШОР № 42 Москомспорта, Виктор Коул в составе ГБУ СШОР № 42 Москомспорта занял третье место по итогам чемпионата России 2019 года», — добавил собеседник агентства.

Также Киселев добавил, что все спортсмены активно принимали участие в тренерской деятельности, передавая опыт, как коллегам по сборной, так и молодому поколению.

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