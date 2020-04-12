Пять кубинцев и американец. Сборная России придумала как попасть на Олимпиаду
Оказывается, у нас совсем неплохая команда по бейсболу. В ней шесть натурализованных игроков, но нет цели пригласить как можно больше иностранцев.
Оказывается, у нас совсем неплохая команда по бейсболу. В ней шесть натурализованных игроков, но нет цели пригласить как можно больше иностранцев.
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— Странно, что все спохватились только сейчас, — усмехнулся президент Федерации бейсбола России Дмитрий Киселев. — Они отыграли уже олимпийскую квалификацию и чемпионат Европы.
— Давайте тогда по порядку. Как кубинцы и американец оказались в сборной?
— Мы давно думали над квалификацией на Олимпийские игры в Токио. После анализа стало понятно, что у нас некоторые позиции сильно проседают. На тот момент в чемпионате России играл Луис Джуниор Ваиленте. Кубинец. У него интересная история.
— Расскажите.
— Он просто переехал в Россию жить и работать, вообще не думал о бейсболе.
— Класс!
— С остальными не все так просто. Вот есть классический пример Ана. Он не только сам много всего выиграл, но и потянул за собой всю сборную по
Проводили скаутинг, искали тех, кто может оставить заметный след в нашем бейсболе. В итоге остановились на четырех кубинцах. Они уже играли в России, проявляли интерес к нашей стране.
— А американец откуда?
— Есть такой Виктор
— И с прошлого года все они в сборной?
— Да, и уже есть успехи. Сейчас международная федерация развивает новую дисциплину — бейсбол-5. Это как регби-7 или баскетбол 3×3 — тот же принцип. Так игра становится динамичнее и доступнее. Отличие от классики у нас в том, что бьют рукой, а не битой, и играют в квадрате 5×5. Плюс на поле должно быть как минимум две девушки.
Так вот в феврале прошел первый чемпионат Европы. В группе обыграли всех, включая будущих чемпионов французов, но в полуфинале допустили обидную осечку. В итоге только третье месте. Валенте и Хейди Солер были в составе.
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— С ними занимаются. Вот Джуниор, когда бывший министр спорта Павел Колобков приезжал к нам на базу, как раз и подошел к нему и на чистом русском сказал: «Уважаемый министр, мы хотим играть за Россию. Вам не будет за нас стыдно».
— А что с квалификацией на Олимпиаду?
— Проиграли решающий матч Израилю. Нас нагнали в последней атаке, это был очень обидный финал.
— С каких пор Израиль — бейсбольная держава?
— У них в сборной только один игрок, рожденный в Израиле, но и он не живет в стране. За Израиль играют лучшие американские бейсболисты, настоящие профессионалы. С нами в группе еще были греки. Это тоже на 100 процентов американцы. Плюс сербы, которые болели в финале против нас.
— Почему?
— Потому что и они американцы.
— Это как в настольном теннисе, где натурализованные китайцы выступают за половину европейских сборных?
— Примерно. Даже Ирландия почти в полном составе потом улетала в
— Израиль получил олимпийскую путевку?
— Там все не так просто. На Олимпиаду попадают всего шесть команд. С учетом того, что Япония без отбора — пять. Так вот Европа и Африка имеют на двоих одну путевку. Мы проиграли на первом этапе. Потом был чемпионат Европы. Оттуда в решающий турнир проходили пять команд и чемпионы Африки. И вот уже там Израиль завоевал путевку.
— У нас какие теперь планы?
— В июле в Москве должен был пройти первый этап чемпионата Европы — отбор в основной этап. Надеюсь, проведем его в конце сентября.
— Легионеров, чтобы решать серьезные задачи, у нас сейчас достаточно?
— У нас нет цели пригласить как можно больше иностранцев. Сейчас начинаем программу «Дорога в Лос-Анджелес». Потому что в Париже-2024 бейсбола не будет. Зато, кстати, в программе юношеской Олимпиады-2022 есть бейсбол-5. Так вот, для того, чтобы быть конкурентоспособными, нужно, чтобы на одну позицию претендовали пять человек. Программу утвердили и потихоньку двигаемся. Смотрим не на легионеров, а на ребят, которым сейчас 15−18 лет. Хотим попасть на Олимпийские игры-2028.
— Подозреваю, будет непросто.
— Шесть команд — это совсем мало. Вот смотрите, если говорить про Токио-2020, на сегодняшний день квалифицировались Япония, Корея, Мексика и Израиль. А Китайский Тайбэй, который на азиатском чемпионате обыграл и Японию, и Корею, пока не попал никуда. Как и США, Куба и Доминикана. Представляете? Конкуренция у нас сумасшедшая.
Владимир Иванов