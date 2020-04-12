Пять кубинцев и американец. Сборная России придумала как попасть на Олимпиаду

Источник: baseballrussia.ru

Бросок Джона Роберта Холдена стал победным для России на Евробаскете-2007, Виктор Ан стал главным героем Олимпиады-2014, а Мариу Фернандес забил важнейший гол в плей-офф футбольного чемпионата мира-2018. Теперь вот выясняется, что сразу шесть легионеров у нас и в национальной сборной по бейсболу.

— Странно, что все спохватились только сейчас, — усмехнулся президент Федерации бейсбола России Дмитрий Киселев. — Они отыграли уже олимпийскую квалификацию и чемпионат Европы.

— Давайте тогда по порядку. Как кубинцы и американец оказались в сборной?

— Мы давно думали над квалификацией на Олимпийские игры в Токио. После анализа стало понятно, что у нас некоторые позиции сильно проседают. На тот момент в чемпионате России играл Луис Джуниор Ваиленте. Кубинец. У него интересная история.

— Расскажите.

— Он просто переехал в Россию жить и работать, вообще не думал о бейсболе. Как-то пришел поиграть в любительскую лигу, тренеры его увидели: «Парень, ты что здесь делаешь»? Ему объяснили, что играет он совсем не там. Позвали в СШОР-42. В 2018-м Валиенте стал MVP чемпионата России.

— Класс!

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После 3️⃣ игрового дня лидирующую строчку занимает команда RusStar ??Мы ждём всех на стадионе по адресу ул. Большая Филевская д.32. Приходите! Всех ждём! Впереди еще много запоминающихся игр! #baseball #russiansport #federations #cup #russianbaseball</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/russianbaseball/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Baseball Russia</a> (@russianbaseball) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-12T20:25:41+00:00">12 Июн 2019 в 1:25 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— С остальными не все так просто. Вот есть классический пример Ана. Он не только сам много всего выиграл, но и потянул за собой всю сборную по шорт-треку, в которой было немало талантливых ребят. Так и мы думали не о том, чтобы собрать прямо сейчас команду — выиграть пару игр и на этом все бросить.

Проводили скаутинг, искали тех, кто может оставить заметный след в нашем бейсболе. В итоге остановились на четырех кубинцах. Они уже играли в России, проявляли интерес к нашей стране.

— А американец откуда?

— Есть такой Виктор Коул-старший. Он родился в Ленинграде. Но родители в свое время уехали в Штаты. Там он 15 лет отыграл в профессиональной лиге. В 2000-х наша сборная ездила в турне по Америке и в некоторых играх он выходил за нас. Так вот мы пригласили Виктора помогать готовить сборную к отборам. В процессе выяснилось, что его сын, который неплохо играл в Америке, готов представлять Россию. Леворукий питчер — отлично.

За Израиль, Грецию и даже Сербию играют одни американцы

— И с прошлого года все они в сборной?

— Да, и уже есть успехи. Сейчас международная федерация развивает новую дисциплину — бейсбол-5. Это как регби-7 или баскетбол 3×3 — тот же принцип. Так игра становится динамичнее и доступнее. Отличие от классики у нас в том, что бьют рукой, а не битой, и играют в квадрате 5×5. Плюс на поле должно быть как минимум две девушки.

Так вот в феврале прошел первый чемпионат Европы. В группе обыграли всех, включая будущих чемпионов французов, но в полуфинале допустили обидную осечку. В итоге только третье месте. Валенте и Хейди Солер были в составе.

— По-русски они говорят лучше, чем Мариу Фернандес?

— С ними занимаются. Вот Джуниор, когда бывший министр спорта Павел Колобков приезжал к нам на базу, как раз и подошел к нему и на чистом русском сказал: «Уважаемый министр, мы хотим играть за Россию. Вам не будет за нас стыдно».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BXIO2eFhFlA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXIO2eFhFlA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BXIO2eFhFlA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ProBaseball (@baseballrussia)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-29T11:22:00+00:00">29 Июл 2017 в 4:22 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— А что с квалификацией на Олимпиаду?

— Проиграли решающий матч Израилю. Нас нагнали в последней атаке, это был очень обидный финал.

— С каких пор Израиль — бейсбольная держава?

— У них в сборной только один игрок, рожденный в Израиле, но и он не живет в стране. За Израиль играют лучшие американские бейсболисты, настоящие профессионалы. С нами в группе еще были греки. Это тоже на 100 процентов американцы. Плюс сербы, которые болели в финале против нас.

— Почему?

— Потому что и они американцы.

— Это как в настольном теннисе, где натурализованные китайцы выступают за половину европейских сборных?

— Примерно. Даже Ирландия почти в полном составе потом улетала в Нью-Йорк. И только бедные болгары, которые проводили турнир, играли своей сборной. За шесть игр набрали в атаке одно очко.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B5-yf7LKhd0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B5-yf7LKhd0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B5-yf7LKhd0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от РЛБЛ (@russianbaseballeague)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-12T17:39:53+00:00">12 Дек 2019 в 9:39 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Мечты о Лос-Анджелесе-2028

— Израиль получил олимпийскую путевку?

— Там все не так просто. На Олимпиаду попадают всего шесть команд. С учетом того, что Япония без отбора — пять. Так вот Европа и Африка имеют на двоих одну путевку. Мы проиграли на первом этапе. Потом был чемпионат Европы. Оттуда в решающий турнир проходили пять команд и чемпионы Африки. И вот уже там Израиль завоевал путевку.

— У нас какие теперь планы?

— В июле в Москве должен был пройти первый этап чемпионата Европы — отбор в основной этап. Надеюсь, проведем его в конце сентября.

— Легионеров, чтобы решать серьезные задачи, у нас сейчас достаточно?

— У нас нет цели пригласить как можно больше иностранцев. Сейчас начинаем программу «Дорога в Лос-Анджелес». Потому что в Париже-2024 бейсбола не будет. Зато, кстати, в программе юношеской Олимпиады-2022 есть бейсбол-5. Так вот, для того, чтобы быть конкурентоспособными, нужно, чтобы на одну позицию претендовали пять человек. Программу утвердили и потихоньку двигаемся. Смотрим не на легионеров, а на ребят, которым сейчас 15−18 лет. Хотим попасть на Олимпийские игры-2028.

— Подозреваю, будет непросто.

— Шесть команд — это совсем мало. Вот смотрите, если говорить про Токио-2020, на сегодняшний день квалифицировались Япония, Корея, Мексика и Израиль. А Китайский Тайбэй, который на азиатском чемпионате обыграл и Японию, и Корею, пока не попал никуда. Как и США, Куба и Доминикана. Представляете? Конкуренция у нас сумасшедшая.