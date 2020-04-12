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18:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Пять кубинцев и американец. Сборная России придумала как попасть на Олимпиаду

Оказывается, у нас совсем неплохая команда по бейсболу. В ней шесть натурализованных игроков, но нет цели пригласить как можно больше иностранцев.

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Источник: baseballrussia.ru

Бросок Джона Роберта Холдена стал победным для России на Евробаскете-2007, Виктор Ан стал главным героем Олимпиады-2014, а Мариу Фернандес забил важнейший гол в плей-офф футбольного чемпионата мира-2018. Теперь вот выясняется, что сразу шесть легионеров у нас и в национальной сборной по бейсболу.

— Странно, что все спохватились только сейчас, — усмехнулся президент Федерации бейсбола России Дмитрий Киселев. — Они отыграли уже олимпийскую квалификацию и чемпионат Европы.

— Давайте тогда по порядку. Как кубинцы и американец оказались в сборной?

— Мы давно думали над квалификацией на Олимпийские игры в Токио. После анализа стало понятно, что у нас некоторые позиции сильно проседают. На тот момент в чемпионате России играл Луис Джуниор Ваиленте. Кубинец. У него интересная история.

— Расскажите.

— Он просто переехал в Россию жить и работать, вообще не думал о бейсболе. Как-то пришел поиграть в любительскую лигу, тренеры его увидели: «Парень, ты что здесь делаешь»? Ему объяснили, что играет он совсем не там. Позвали в СШОР-42. В 2018-м Валиенте стал MVP чемпионата России.

— Класс!

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— С остальными не все так просто. Вот есть классический пример Ана. Он не только сам много всего выиграл, но и потянул за собой всю сборную по шорт-треку, в которой было немало талантливых ребят. Так и мы думали не о том, чтобы собрать прямо сейчас команду — выиграть пару игр и на этом все бросить.

Проводили скаутинг, искали тех, кто может оставить заметный след в нашем бейсболе. В итоге остановились на четырех кубинцах. Они уже играли в России, проявляли интерес к нашей стране.

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— А американец откуда?

— Есть такой Виктор Коул-старший. Он родился в Ленинграде. Но родители в свое время уехали в Штаты. Там он 15 лет отыграл в профессиональной лиге. В 2000-х наша сборная ездила в турне по Америке и в некоторых играх он выходил за нас. Так вот мы пригласили Виктора помогать готовить сборную к отборам. В процессе выяснилось, что его сын, который неплохо играл в Америке, готов представлять Россию. Леворукий питчер — отлично.

За Израиль, Грецию и даже Сербию играют одни американцы

— И с прошлого года все они в сборной?

— Да, и уже есть успехи. Сейчас международная федерация развивает новую дисциплину — бейсбол-5. Это как регби-7 или баскетбол 3×3 — тот же принцип. Так игра становится динамичнее и доступнее. Отличие от классики у нас в том, что бьют рукой, а не битой, и играют в квадрате 5×5. Плюс на поле должно быть как минимум две девушки.

Так вот в феврале прошел первый чемпионат Европы. В группе обыграли всех, включая будущих чемпионов французов, но в полуфинале допустили обидную осечку. В итоге только третье месте. Валенте и Хейди Солер были в составе.

— По-русски они говорят лучше, чем Мариу Фернандес?

— С ними занимаются. Вот Джуниор, когда бывший министр спорта Павел Колобков приезжал к нам на базу, как раз и подошел к нему и на чистом русском сказал: «Уважаемый министр, мы хотим играть за Россию. Вам не будет за нас стыдно».

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— А что с квалификацией на Олимпиаду?

— Проиграли решающий матч Израилю. Нас нагнали в последней атаке, это был очень обидный финал.

— С каких пор Израиль — бейсбольная держава?

— У них в сборной только один игрок, рожденный в Израиле, но и он не живет в стране. За Израиль играют лучшие американские бейсболисты, настоящие профессионалы. С нами в группе еще были греки. Это тоже на 100 процентов американцы. Плюс сербы, которые болели в финале против нас.

— Почему?

— Потому что и они американцы.

— Это как в настольном теннисе, где натурализованные китайцы выступают за половину европейских сборных?

— Примерно. Даже Ирландия почти в полном составе потом улетала в Нью-Йорк. И только бедные болгары, которые проводили турнир, играли своей сборной. За шесть игр набрали в атаке одно очко.

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Мечты о Лос-Анджелесе-2028

— Израиль получил олимпийскую путевку?

— Там все не так просто. На Олимпиаду попадают всего шесть команд. С учетом того, что Япония без отбора — пять. Так вот Европа и Африка имеют на двоих одну путевку. Мы проиграли на первом этапе. Потом был чемпионат Европы. Оттуда в решающий турнир проходили пять команд и чемпионы Африки. И вот уже там Израиль завоевал путевку.

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— У нас какие теперь планы?

— В июле в Москве должен был пройти первый этап чемпионата Европы — отбор в основной этап. Надеюсь, проведем его в конце сентября.

— Легионеров, чтобы решать серьезные задачи, у нас сейчас достаточно?

— У нас нет цели пригласить как можно больше иностранцев. Сейчас начинаем программу «Дорога в Лос-Анджелес». Потому что в Париже-2024 бейсбола не будет. Зато, кстати, в программе юношеской Олимпиады-2022 есть бейсбол-5. Так вот, для того, чтобы быть конкурентоспособными, нужно, чтобы на одну позицию претендовали пять человек. Программу утвердили и потихоньку двигаемся. Смотрим не на легионеров, а на ребят, которым сейчас 15−18 лет. Хотим попасть на Олимпийские игры-2028.

— Подозреваю, будет непросто.

— Шесть команд — это совсем мало. Вот смотрите, если говорить про Токио-2020, на сегодняшний день квалифицировались Япония, Корея, Мексика и Израиль. А Китайский Тайбэй, который на азиатском чемпионате обыграл и Японию, и Корею, пока не попал никуда. Как и США, Куба и Доминикана. Представляете? Конкуренция у нас сумасшедшая.

Владимир Иванов

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