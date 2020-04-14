Совладелец бейсбольного клуба «Нью-Йорк Янкис» умер на 64-м году жизни
ТАСС, 14 апреля. Совладелец самого титулованного клуба Главной лиги бейсбола (MLB) «Нью-Йорк Янкис» Генри «Хэнк» Штейнбреннер скончался на 64-м году жизни. Об этом сообщает
ТАСС, 14 апреля. Совладелец самого титулованного клуба Главной лиги бейсбола (MLB) «Нью-Йорк Янкис» Генри «Хэнк» Штейнбреннер скончался на 64-м году жизни. Об этом сообщает
«Он [Штейнбреннер] был с “Янкис” с раннего возраста, и его любовь к спорту продолжала ярко гореть на протяжении всей его жизни. Хэнк мог быть прямым и откровенным, но в том же разговоре мог проявить нежность и даже беззаботность. Он подавал пример всем нам, насколько счастливо можно жить, наслаждаясь своими увлечениями и занятиями. Мы глубоко опечалены тем, что потеряли его, и всегда будем его помнить», — говорится в заявлении его семьи.
Генри Штейнбреннер был владельцем «Нью-Йорк Янкис» совместно со своим младшим братом Гарольдом. Они возглавили клуб после того, как в 2010 году скончался их отец Джордж.
В 1973 году Джордж Штейнбреннер выкупил бейсбольную команду у телевизионной компании CBS за $10 млн. По данным Forbes, на данный момент «Нью-Йорк Янкис» является самой дорогой бейсбольной командой в мире, ее стоимость оценивается в $5 млрд.
Клуб был основан в 1901 году. «Нью-Йорк Янкис» чаще всех становились победителями MLB — 27 раз. В последний раз