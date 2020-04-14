Совладелец бейсбольного клуба «Нью-Йорк Янкис» умер на 64-м году жизни

«Он [Штейнбреннер] был с “Янкис” с раннего возраста, и его любовь к спорту продолжала ярко гореть на протяжении всей его жизни. Хэнк мог быть прямым и откровенным, но в том же разговоре мог проявить нежность и даже беззаботность. Он подавал пример всем нам, насколько счастливо можно жить, наслаждаясь своими увлечениями и занятиями. Мы глубоко опечалены тем, что потеряли его, и всегда будем его помнить», — говорится в заявлении его семьи.