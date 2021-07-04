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4 июля, источник: БЕЛТА

Белорусские бейсболисты не пробились в финал чемпионата Европы

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бейсболисты сборной Беларуси не смогли пробиться в финальную часть чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Выступая в Москве в квалификационной группе А, подопечные Александра Сечко на первом этапе одержали виктории над Турцией — 31:2, Словенией — 13:8 и Швейцарией — 8:6, но уступили хозяевам турнира россиянам — 0:17. В решающем поединке белорусы вновь проиграли российской команде со счетом 1:4.

Из других групп в финальную стадию континентального первенства пробились бейсболисты Греции, Украины и Словакии.

Решающий этап 36-го чемпионата Старого Света по бейсболу пройдет с 12 по 19 сентября в итальянском Пьемонте. Кроме квартета победителей квалификации в нем примут участие сборные Италии, Австрии, Бельгии, Испании, Хорватии, Германии, Великобритании, Франции, Израиля, Нидерландов, Швеции и Чехии.

В финальном поединке ЧЕ-2019 в немецком Бонне бейсболисты Нидерландов победили команду Италии со счетом 5:1, в 24-раз завоевав золото континентального первенства. В матче за бронзу испанцы взяли верх над израильтянами — 16:11.

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