Белорусские бейсболисты не пробились в финал чемпионата Европы

Выступая в Москве в квалификационной группе А, подопечные Александра Сечко на первом этапе одержали виктории над Турцией — 31:2, Словенией — 13:8 и Швейцарией — 8:6, но уступили хозяевам турнира россиянам — 0:17. В решающем поединке белорусы вновь проиграли российской команде со счетом 1:4.

Из других групп в финальную стадию континентального первенства пробились бейсболисты Греции, Украины и Словакии.

Решающий этап 36-го чемпионата Старого Света по бейсболу пройдет с 12 по 19 сентября в итальянском Пьемонте. Кроме квартета победителей квалификации в нем примут участие сборные Италии, Австрии, Бельгии, Испании, Хорватии, Германии, Великобритании, Франции, Израиля, Нидерландов, Швеции и Чехии.