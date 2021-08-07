Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
Химки
20
Футбол. Зарубежный
21:00
Вильярреал
Гранада
Футбол. Зарубежный
23:00
Эльче
Атлетик
Футбол. Зарубежный
15.08
Барселона
Реал Сосьедад
42
Футбол. Зарубежный
15.08
Марсель
Бордо
22
Футбол. Зарубежный
15.08
Севилья
Райо Вальекано
30
Все события
Фоторепортажи
11Глушаков отменил дебютную победу Семина в «Ростове»
12ПСЖ представил Месси
7 августа, источник: ТАСС

Сборная Японии по бейсболу выиграла золото Олимпийских игр

Серебро досталось спортсменам из США, бронзовые медали получили доминиканцы.

Наверх
Источник: Reuters

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Мужская сборная Японии обыграла команду США со счетом 2:0 в финале олимпийского турнира по бейсболу.

Обладателями бронзовых наград стали доминиканцы, которые в матче за третье место обыграли южнокорейцев (10:6).

Ранее в женских соревнованиях по софтболу (менее травмоопасная разновидность бейсбола) золотую медаль завоевала сборная Японии, серебро на счету команды США, бронза досталась сборной Канады.

Бейсбол представлен на летних Олимпийских играх впервые с 2008 года, тогда победителем стала сборная Южной Кореи. Бейсбол входил в программу Олимпиады с 1992 по 2008 год. Команда России по бейсболу ни разу не участвовала в Играх. Этот вид спорта не будет представлен на следующей летней Олимпиаде, которая пройдет в 2024 году в Париже.

 Ангелина Мельникова: нам было очень тяжело. Я бы не хотела, чтобы в моей жизни еще такое повторилось
"Мы знаем, что в Америке намного веселее все с этим. И терапевтические исключения у большинства"
Сборная России объявила состав на матчи отбора к ЧМ-2022
Орлов: Дзюба никакой, Соболев деградирует. Логичное решение
Карпин прав по Дзюбе и Соболеву, но у России дыра в опорной зоне
Общий долг «Барселоны» составляет почти 1,5 млрд евро
Карпин: Конфликт с Дзюбой не то, что исчерпан – мне не до этого
Фукс сыграл в России всего 12 минут и уже готов уехать в Испанию
В «Рубине» отреагировали на информацию об интересе к Дзюбе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь