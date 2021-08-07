Сборная Японии по бейсболу выиграла золото Олимпийских игр

Бейсбол представлен на летних Олимпийских играх впервые с 2008 года, тогда победителем стала сборная Южной Кореи. Бейсбол входил в программу Олимпиады с 1992 по 2008 год. Команда России по бейсболу ни разу не участвовала в Играх. Этот вид спорта не будет представлен на следующей летней Олимпиаде, которая пройдет в 2024 году в Париже.