Олимпийской чемпионке по софтболу заменят золотую медаль. Награду укусил 72-летний мэр

Ситуация произошла во время торжественной встречи японской спортсменки в её родном городе. Гото одержала победу на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по софтболу. Мэр Нагои Такаси Кавамура поздравлял японку, а затем снял маску, надел медаль и прикусил её, позируя для фотографов. Из-за пандемии коронавируса этот инцидент вызвал бурную реакцию, а в мэрию Нагои поступило более 7000 жалоб.