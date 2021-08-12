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12 августа, источник: Чемпионат.com

Олимпийской чемпионке по софтболу заменят золотую медаль. Награду укусил 72-летний мэр

Миу Гото, игрок женской сборной Японии по софтболу, получит новую золотую медаль Олимпийских игр в Токио (Япония).

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Источник: Reuters

По информации Kyodo, награду спортсменки укусил 72-летний мэр города Нагоя.

Ситуация произошла во время торжественной встречи японской спортсменки в её родном городе. Гото одержала победу на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по софтболу. Мэр Нагои Такаси Кавамура поздравлял японку, а затем снял маску, надел медаль и прикусил её, позируя для фотографов. Из-за пандемии коронавируса этот инцидент вызвал бурную реакцию, а в мэрию Нагои поступило более 7000 жалоб.

Кавамура также спросил у девушки, может ли она вступать в романтические отношения. Мэр извинился за эти слова и объяснил, что лишь хотел расположить Гото к разговору.

После происшествия Кавамура выразил желание оплатить затраты спортсменки на восстановление золотой медали Игр в Токио.

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