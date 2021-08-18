Бейсболисту попал в голову летевший со скоростью 160 километров в час мяч

Инцидент произошел в выездном матче против чикагского «Уайт Сокс». После удара игрока хозяев битой мяч попал спортсмену в область правого глаза. Бэсситт упал, а затем покинул поле на носилках.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8e2V-KLSxKE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Американца госпитализировали, чтобы окончательно понять серьезность травмы, ему предстоит провести несколько обследований. Уточняется, что все время бейсболист находился в сознании.