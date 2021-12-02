В Главной лиге бейсбола начался первый с 1994 года локаут
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Североамериканская Главная лига бейсбола (MLB) объявила о начале первого c 1994 года локаута, сообщает Рейтер.
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Североамериканская Главная лига бейсбола (MLB) объявила о начале первого c 1994 года локаута, сообщает Рейтер.
Переговоры между профсоюзом игроков и MLB о новом коллективном соглашении продолжались до последнего дня, но не привели к успеху. Срок действия соглашения истек в среду в 23:59 по североамериканскому восточному времени. После этого лига объявила о прекращении всей игровой деятельности с 0:01 четверга, включая запрет на подписания свободных агентов, обмены и использование спортивных объектов.
Предыдущий локаут в MLB прервал сезон 1994 года, продолжался 232 дня и привел к первой за 90 лет отмене Мировой серии, а также к позднему началу сезона 1995 года.
Первая весенняя тренировка игроков должна пройти 16 февраля. Открытие сезона-2022 запланировано на 31 марта.