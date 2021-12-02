В Главной лиге бейсбола начался первый с 1994 года локаут

Переговоры между профсоюзом игроков и MLB о новом коллективном соглашении продолжались до последнего дня, но не привели к успеху. Срок действия соглашения истек в среду в 23:59 по североамериканскому восточному времени. После этого лига объявила о прекращении всей игровой деятельности с 0:01 четверга, включая запрет на подписания свободных агентов, обмены и использование спортивных объектов.