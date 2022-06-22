История однорукого бейсболиста Эбботта. Его бросок вошел в историю американского спорта
Несмотря на родовую травму, питчеру удалось стать олимпийским чемпионом.
Несмотря на родовую травму, питчеру удалось стать олимпийским чемпионом.
Историю невероятного Джима Эбботта знает не каждый, хотя он известен тем, что играл в бейсбол, не имея правой руки. Спортсмен родился без кисти. Врождённое и не изученное до конца заболевание называется «синдром амниотических перетяжек». Из-за этой болезни плод в утробе матери может потерять от нескольких пальцев до целой конечности.
Я всегда чувствовал правую кисть так, будто она существует, и поэтому её физическое отсутствие никогда не было препятствием.
Джим Эбботт родился в 1967 году в городе Флинт, штат Мичиган. Всё было хорошо, за исключением одного момента: у мальчика не было правой кисти. И, как это обычно происходит с историями об уникальных людях, 50% вклада сделали родители Джима, которые позволяли своему чаду делать то, что он хочет. Они полностью поддерживали ребёнка во всех начинаниях. Нравится бейсбол? Значит, бейсбол.
За время тренировок мальчик вырос в двухметрового накачанного парня, которому не было равных на поле, а его броски были настолько результативными, что просто угнетали всех его соперников. Джим каждый раз доказывал своей игрой, что это всего лишь очередная «ступенька» в его карьере игрока, хотя большинство наблюдателей со стороны говорили, что он уже сделал немыслимое.
В 1987 году Эбботт выиграл Премию Джеймса Салливана в номинации «Лучший спортсмен-любитель в США». Примечательно то, что он был первым бейсболистом, получившим эту награду. Одним из его главных достижений за время карьеры можно выделить победу в 1988 году на Олимпийских играх (в Сеуле бейсбол не был признан МОК и оказался включён в программу как показательный вид спорта).
Во время подготовки к подаче Эбботт приноровился класть перчатку на конец правого предплечья, а после броска — быстро надевал перчатку на левую руку. По ходу игры и ловли мячей он зажимал перчатку между правым предплечьем и туловищем. Вытягивал сначала руку из перчатки, а потом и мяч из неё.
В сезоне 1999 года, играя за «Милуоки Брюэрс», Эбботт заработал свой первый хит в МЛБ — особенно важно то, что это был первый за полвека хит от одноруких игроков.
В предыдущий раз подобное сделал Пит Грей в 1945 году, игравший тогда с одной рукой за «Сент-Луис Браунс».
Сезон-1998/1999 стал для американца заключительным. Одни говорили, что карьера питчера закончилась так рано, поскольку он уже не мог хорошо маскировать свой хват внутри перчатки, а отбивающим стало несложно «читать» подачи. Но сам Джим отвечал, что всё куда прозаичнее — просто 95-мильный бросок сначала стал лететь со скоростью 90 миль, а после — лишь 85.
Оставив игру, Джим занялся благотворительностью. Сейчас он проводит мотивационные тренинги в Америке и работает с детьми-инвалидами, помогая им в спорте и жизни.
Люди говорят, что я преодолевал препятствия. Возможно. Но правда в том, что я проживал счастливую жизнь. Мне было дано намного больше, чем взято взамен.
Для американцев 1990-х Джим Эбботт сделал немыслимое и расширил границы возможного и достижимого в спорте, словно Нил Армстронг, ступивший на Луну в 1969-м.
Павел Сухоруков