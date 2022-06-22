История однорукого бейсболиста Эбботта. Его бросок вошел в историю американского спорта

Историю невероятного Джима Эбботта знает не каждый, хотя он известен тем, что играл в бейсбол, не имея правой руки. Спортсмен родился без кисти. Врождённое и не изученное до конца заболевание называется «синдром амниотических перетяжек». Из-за этой болезни плод в утробе матери может потерять от нескольких пальцев до целой конечности.

Я всегда чувствовал правую кисть так, будто она существует, и поэтому её физическое отсутствие никогда не было препятствием. Джим Эбботт американский бейсболист

История исключительной любви к спорту

Джим Эбботт родился в 1967 году в городе Флинт, штат Мичиган. Всё было хорошо, за исключением одного момента: у мальчика не было правой кисти. И, как это обычно происходит с историями об уникальных людях, 50% вклада сделали родители Джима, которые позволяли своему чаду делать то, что он хочет. Они полностью поддерживали ребёнка во всех начинаниях. Нравится бейсбол? Значит, бейсбол.

За время тренировок мальчик вырос в двухметрового накачанного парня, которому не было равных на поле, а его броски были настолько результативными, что просто угнетали всех его соперников. Джим каждый раз доказывал своей игрой, что это всего лишь очередная «ступенька» в его карьере игрока, хотя большинство наблюдателей со стороны говорили, что он уже сделал немыслимое.

В 1987 году Эбботт выиграл Премию Джеймса Салливана в номинации «Лучший спортсмен-любитель в США». Примечательно то, что он был первым бейсболистом, получившим эту награду. Одним из его главных достижений за время карьеры можно выделить победу в 1988 году на Олимпийских играх (в Сеуле бейсбол не был признан МОК и оказался включён в программу как показательный вид спорта).

Нет границ, есть только препятствие…

Во время подготовки к подаче Эбботт приноровился класть перчатку на конец правого предплечья, а после броска — быстро надевал перчатку на левую руку. По ходу игры и ловли мячей он зажимал перчатку между правым предплечьем и туловищем. Вытягивал сначала руку из перчатки, а потом и мяч из неё.

В сезоне 1999 года, играя за «Милуоки Брюэрс», Эбботт заработал свой первый хит в МЛБ — особенно важно то, что это был первый за полвека хит от одноруких игроков.

В предыдущий раз подобное сделал Пит Грей в 1945 году, игравший тогда с одной рукой за «Сент-Луис Браунс».

Сезон-1998/1999 стал для американца заключительным. Одни говорили, что карьера питчера закончилась так рано, поскольку он уже не мог хорошо маскировать свой хват внутри перчатки, а отбивающим стало несложно «читать» подачи. Но сам Джим отвечал, что всё куда прозаичнее — просто 95-мильный бросок сначала стал лететь со скоростью 90 миль, а после — лишь 85.

После окончания карьеры

Оставив игру, Джим занялся благотворительностью. Сейчас он проводит мотивационные тренинги в Америке и работает с детьми-инвалидами, помогая им в спорте и жизни.

Люди говорят, что я преодолевал препятствия. Возможно. Но правда в том, что я проживал счастливую жизнь. Мне было дано намного больше, чем взято взамен. Джим Эбботт американский бейсболист

Для американцев 1990-х Джим Эбботт сделал немыслимое и расширил границы возможного и достижимого в спорте, словно Нил Армстронг, ступивший на Луну в 1969-м.