Прошел концлагерь и стал звездой в Японии. Забытый герой бейсбола из России

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Виктор появился на свет в зажиточной семье из Нижнего Тагила. На дворе был 1916 год. Богатые люди в спешке покидали город. Семья Старухина присоединилась к отступающей армии Колчака и двинулась в Китай в поисках лучшей жизни. Путешествие стало тяжелейшим испытанием. Поездку не пережили трое младших братьев Виктора, поэтому он остался единственным ребенком в семье.

Им приходилось ехать в вагонах, переполненных людьми с тифом, прятаться среди трупов во время досмотра. Когда Виктору исполнилось три года, семья добралась до городка Харбин, где и обосновалась. В Китае Старухины прожили 10 лет, после чего решили отправиться в Японию.

Там только зарождалась любовь к бейсболу, который стал забавой местных школьников. К своим 13 годам Виктор заметно выделялся ростом и мощью. Это позволяло ему быть прекрасным питчером. Во время выпуска Старухин уже имел рост выше 190 сантиметров и представлял из себя 100-киллограмовую гору мышц.

После школы перед Виктором встал серьезный вопрос. Пойти в институт или начать профессионально играть в бейсбол? Японские законы тогда не позволяли совмещать спортивную карьеру с учебой. Поэтому от одной из опций россиянину нужно было отказаться. Сделать самостоятельный выбор ему так и не дали. Судьба все решила за него.

Отец убил любовницу

Когда Виктору было 18 лет, его отец попал в тюрьму. Он втайне от жены закрутил роман с русской эмигранткой. Думаете, что это вылилось в развод? Все гораздо хуже. Старухин-старший убил свою любовницу и угодил за решетку.

Следствие считало, что мужчина сделал это из-за ревности, поэтому ему грозил огромный срок. Сам же убийца настаивал на том, что потерпевшая оказалась шпионкой, отправлявшей в Россию секретные данные.

На помощь семье пришел местный медиамагнат Серики Мацурато. Он был владельцем бейсбольного клуба и очень хотел видеть талантливого парня из России в своей команде. Мацурато предложил Виктору два варианта развития ситуации. Первый предполагал отказ от получения высшего образования и заключение контракта с клубом. Сам магнат взамен пообещал помощь отцу. Мацурато обладал серьезными связями в политике и местных органах власти, которые могли смягчить наказание подозреваемому.

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Второй вариант подразумевал отказ от карьеры и выбор в пользу университета. В этом случае японец подключил бы все связи, чтобы отец россиянина провел в тюрьме остаток своих дней. Медиамагнат пошел на обычный шантаж. Старухин, конечно, согласился на первый вариант. Отец получил всего два года заключения за непредумышленное убийство.

Спортивная карьера Старухина сразу же пошла в гору. Он стал настоящей звездой в Японии и дважды признавался лучшим игроком чемпионата. Виктору дали прозвище «голубоглазый японец». Он начал штамповать победы со своей командой.

Сменил имя и оказался в концлагере

Приближалась Вторая мировая война. В Японии все чаще с подозрением относились к любым иностранцам. Виктора даже не спасало положение всеобщего любимца. Однажды официантка в кафе вызвала позицию, подумав, что Старухин является шпионом.

Дошло до того, что в 1940 году Виктор сменил имя и стал Судой Хироши. Но столь радикальный шаг имел лишь временный эффект. В 1944 году власти Японии начали отправлять всех иностранцев в концентрационные лагеря. Старухина отстранили от игры за клуб из-за национальности, а потом сослали в лагерь. Туда он отправился вместе с женой Леной и ребенком. «Голубоглазый японец» превратился во всеобщего изгоя.

В лагере он переболел острым плевритом, что в будущем сказалось на его физической форме. Там же Старухин подружился с несколькими австралийцами, которые помогли ему выучить английский. Виктора освободили только после окончания войны. Однако сразу же после этого его постигло новое горе.

Источник: соцсети

Жена бросила Виктора, оставила ему ребенка и сбежала с новым избранником в США. Он никак не ожидал предательства любимой женщины, что сильно на него повлияло. Старухин ушел в депрессию и начал заливать горе алкоголем. Не улучшало ситуацию и то, что в клубе не хотели видеть россиянина в составе, отказав в возвращении. Бейсболисту пришлось некоторые время подрабатывать переводчиком в американской фирме в Токио. Он третий раз сменил имя, но теперь на американский манер. По паспорту его звали Виктор Старффин.

Вскоре Старухину удалось найти бейсбольный клуб. В команде «Такахаши Юнион» он одержал свою 300-ю победу и завершил карьеру в 38 лет. Параллельно ему удалось наладить личную жизнь. Виктор женился на японке по имени Куниэ, которая родила ему двух дочерей. Казалось, что страшные времена остались позади. Но все вышло не столь радужно.

Старухин скучал по первой жене, а бросить пить у него так и не получилось. Депрессия не покинула, несмотря на обретение новой семьи. В январе 1957 года бейсболист сильно напился, сел в автомобиль и поехал в сторону железнодорожных путей. Через несколько часов размозженные останки машины нашла полиция. Виктор скончался на 41-м году жизни.

Следователи так и не пришли к единогласному мнению. Было ли это случайное совпадение или самоубийство? Уровень алкоголя в крови многократно превышал допустимую для вождения норму. Японская пресса даже выдвигала теорию, что его могли убить местные спецслужбы.

В России имя Старухина не особо известно. Хотя в Японии его до сих сор считают спортивной легендой. В городе Асахикава, где он провел большую частью карьеру, открыли бейсбольный стадион на 25 тысяч мест в честь Старухина. Внутри арены расположился музей, посвященный его карьере.