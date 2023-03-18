Однорукий игрок изменил бейсбол и стал легендой в США. Как ему это удалось?

Источник: социальные сети Джима Эббота

Американец появился на свет без кисти правой руки. Он родился с синдромом амниотических перетяжек, из-за чего плод в утробе матери может лишиться от нескольких пальцев до целой конечности. Родственники предлагали отказаться от сына, но отец и мать Эбботта решили оставить мальчика.

После школы отказался от MLB

Родителям было невероятно сложно, ведь они еще учились в колледже, когда родился будущий бейсболист. Но пара не сдавалась и делала все, чтобы маленький Джим ощущал себя обычным мальчиком. Ребенок с детства проявлял интерес к спорту, так что родители стали предлагать ему разные варианты.

Папа решил, что сыну будет проще всего проявить себя в футболе. А что? Отсутствие кисти не должно было сильно повлиять на возможности Джима. Но сам мальчик не проявил интереса к этому виду спорта. Зато ему нравилось проводить время с другом из соседнего двора, который занимался бейсболом.

«Каково играть в бейсбол с одной рукой? Я делаю это с пяти лет, так что для меня это так же естественно, как и завязывать шнурки. Я всегда мог довольно хорошо бросать мяч, но я не считал это работой в детстве, так как я просто любил играть», — объяснял Джим.

Когда Эбботт пошел в школу, у него появилась механическая рука. Протез был сделан из стекловолокна и металла, но совершенно не нравился ребенку, который называл его «крючком», и пугал одноклассников. Так что уже в юном возрасте он решил ходить без протеза.

Источник: социальные сети Джима Эббота

Эбботт начал профессионально играть в бейсбол в школе и сходу смог показать всем свой уровень. Он был выбран клубом «Торонто Блю Джейс» на драфте MLB. Казалось бы, вот она — мечта. Но Эбботт удивил всех и отказался от контракта с клубом и подписного бонуса в размере 50 тысяч долларов.

«В тот момент я не был готов к профессиональному бейсболу, а играть за Мичиганский университет было моей мечтой. Я решил, что за это время смогу развить свои навыки и стать лучшей версией себя. Поймите, я никогда не мечтал играть в MLB. Я просто хотел играть в бейсбол», — объяснял Эбботт.

Джим выступал в университетской лиге три года, за которые успел добиться невероятных успехов. Например, он был признан лучшим спортсменом-любителем США в 1987 году и стал первым бейсболистом, получившим это звание. Эбботт был знаменосцем национальной команды Соединенных Штатов на Панамериканских играх и даже выступил на Олимпиаде.

На Играх в Сеуле произошла странная история с бейсболом. Сначала его включили в программу, но потом Международный олимпийский комитет отказался признавать его, так что этот вид спорта попал на Игры в качестве показательного соревнования. Это не помешало Джиму вместе со сборной США завоевать золотые медали в Южной Корее.

Разработал свою методику игры

Именно после Игр Эбботт решил, что уже готов играть в MLB. Он вновь попал на драфт и подписал контракт с «Лос-Анджелес Энджелс». На его дебютный матч в лиге на арене собрался аншлаг. Все хотели посмотреть на однорукого питчера. На матч аккредитовались журналисты со всего мира, а кадры с игрой Джима хотели заполучить все крупные мировые издания.

Эбботт провел в MLB 10 сезонов, за которые одержал 87 побед и потерпел 108 поражений. Скромная статистика для обычного питчера, но невероятные цифры для бейсболиста с одной рукой. Но как ему удавалось играть без одной кисти?

Перед подачей он клал перчатку на конец правого предплечья, а уже после броска Эбботт быстро надевал перчатку на левую руку. По ходу матчей он часто зажимал перчатку между правым предплечьем и туловищем, чтобы действовать свободной рукой. Когда ему нужно было вытащить мяч из перчатки, он сначала вынимал из нее руку, а уже потом доставал мяч.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4yoAzbs1_Rk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я полюбил бейсбол еще в детстве. И чтобы в него играть, мне пришлось разработать собственный способ игры одной рукой. Я придумывал, как играть одной рукой, так как хотел проводить время вместе с друзьями. Для этого мне приходилось выкручиваться», — говорил Джим.

После ухода из MLB Эбботт занялся благотворительностью. Он до сих пор помогает множеству детей-инвалидов, стараясь сделать их жизнь лучше. Джим также работает мотивационным оратором и рассказывает публике, что главное — верить в себя и заниматься тем, что нравится. И успех придет.