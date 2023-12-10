Японский бейсболист Охтани подписал самый крупный контракт в истории спорта

ТАСС, 10 декабря. Японец Сёхей Охтани подписал контракт с клубом Главной лиги бейсбола (MLB) «Лос-Анджелес Доджерс». Об этом игрок сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Соглашение с Охтани, по информации телеканала ESPN, рассчитано на 10 лет. За это время игрок заработает $700 млн. Как сообщает телеканал, данный контракт стал самым крупным в истории мирового спорта. Прежний рекорд был установлен в июле 2020 года в американском футболе, когда квотербек «Канзас-Сити» Патрик Махоумс подписал 10-летнее соглашение с командой на сумму $503 млн.