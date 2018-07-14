Форвард Павел Антипов вернулся в «Нижний Новгород»

Ранее Антипов уже выступал за «Нижний Новгород» в сезоне-2010/11. Также форвард защищал цвета казанского УНИКСа, петербургских «Зенита» и «Спартака», самарского ЦСК ВВС. Минувший сезон Антипов провел в краснодарском «Локомотиве-Кубани», где в 20 матчах в Единой лиге ВТБ в среднем набирал 4,4 очка и делал 2,2 подбора. В 18 играх Кубке Европы-2017/18 его результативность составляла 5,7 очка и 2,6 подбора.

«В этом межсезонье мне необходимо было выбрать правильный вектор в моей карьере. Я пришел в “Нижний Новгород”, потому что хочу играть и прогрессировать, и знаю, что здесь мне дадут такой шанс. С (главным тренером) Зораном Лукичем я знаком давно и прекрасно понимаю специфику работы с ним. Семь лет назад во время первого сезона в “Нижнем” я был еще очень молод и не смог закрепиться в команде. С тех пор мое мировоззрение, понимание баскетбола изменились, и я хочу заново попробовать свои силы в коллективе Лукича», — сказал Антипов.

Антипов является двукратным бронзовым призером Единой лиги ВТБ и чемпионата России. 26-летний форвард дважды завоевывал Кубок России, один из которых в прошлом сезоне.

«Наши пути с Пашей разошлись в 2011 году. Тогда он успел провести чуть меньше одного сезона в “Нижнем Новгороде”, после чего покинул клуб. Сейчас я готов честно признаться — в этом была моя вина. За прошедшие семь лет он вырос в классного форварда, который способен действовать на позиции третьего и четвертого номеров и готов отстаивать честь не только своего клуба, но и национальной сборной», — заявил Лукич.