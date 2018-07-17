ЦСКА подписал контракт с баскетболистом сборной Италии Хэкеттом

«Дэниэл — это игрок, который привнесет в нашу команду полный набор баскетбольных качеств, у него сильный характер, он опытный защитник, выступавший в Евролиге на самом высоком уровне, — сказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. — Хэкетт может играть на трех позициях, и он очень мотивирован играть за нас. Мы разговаривали несколько раз, и он в восторге от возможности играть за ЦСКА, не может дождаться старта сезона. Так что, как я сказал, Дэниэл добавит нам габаритов, мастерства, мотивации, и мы приветствуем его в нашей команде».