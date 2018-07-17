Илона Корстин: В Лиге ВТБ может появиться новая команда

Источник: Sport24

Генеральный директор баскетбольной Лиги ВТБ Илона Корстин в эксклюзивном интервью Sport24 рассказала о самых актуальных вопросах перед советом Лиги, в рамках которого будет решена судьба «Финала четырех» и утверждены участники нового сезона.

— Сейчас все находятся под впечатлением от футбольного чемпионата мира. Так или иначе все стали его частью. Какая личного у вас останется история?

— Для меня, как и для многих жителей нашей страны, чемпионат мира стал настоящим праздником. Вовлечены оказались даже те, кто не имеет отношение к спорту. Во многом такой интерес связан с удачным выступлением российской сборной — это, наверное, и станет главной историей. Лично мне запомнился матч против Испании. На стадионе была просто невероятная атмосфера. Болельщики всем сердцем переживали за команду — я видела настоящие эмоции и слезы радости. Незнакомые люди обнимались друг с другом — спорт и совместные переживания объединили всех.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bkt3PT0Byo6/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bkt3PT0Byo6/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Историческая победа, невероятная атмосфера на матче Россия-Испания! Всех с победой, ура!!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/ilonak10/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ilonak10</a> (@ilonak10) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-02T04:54:57+00:00">1 Июл 2018 в 9:54 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— С вами тоже пытались обниматься?

— Да, хотели. Всех объединила эта победа. Запомнилась дружеская атмосфера, которая царила во время чемпионата. Я была и на финальном матче: там ко мне подошел американец и признался, что на самом деле Россия и США, несмотря на все разногласия, две очень похожие страны. У нас любят спорт, умеют болеть. Также он отметил высокий уровень организации и вот эту дружелюбную атмосферу, которая никого не оставила равнодушным. Ему очень понравилось в России и, думаю, такие истории есть у каждого иностранного болельщика.

— Может ли баскетбол и другие виды спорта что-то позаимствовать у этого безусловно успешного проекта?

— На самом деле, многие отмечают, что футбольный чемпионат мира в России стал лучшим за всю историю. Это касается как организации самого турнира, так и работы с болельщиками непосредственно на стадионах, организации транспорта и обеспечения безопасности. При этом масштабы проекта были беспрецедентными — чемпионат проходил сразу в 11 городах России! Все гостиницы были переполнены.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlQbMpyBW-q/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlQbMpyBW-q/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Aller les Bleus!✌?я сегодня за Францию) Это невероятное ощущение когда чемпионат мира проходит в твоей стране!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/ilonak10/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ilonak10</a> (@ilonak10) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-15T15:03:20+00:00">15 Июл 2018 в 8:03 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Тут сложно сравнивать с баскетболом. Футбол — самый популярный вид спорта, и в рекламе он не нуждается. Люди сами хотят приехать и им не нужно рассказывать, что интересного они смогут увидеть на чемпионате. Болельщики со всего мира готовы лететь куда угодно, чтобы поддержать свою сборную. И было немало забавных историй, когда они, к примеру, путали города — Нижний Новгород с Великим Новгородом, Вологду с Волгоградом. Но они готовы были участвовать в этом приключении, несмотря на то, что порой возникали банальные бытовые проблемы — негде было переночевать. Футбольный чемпионат мира во многом уникальный проект, не имеющий аналогов. Вся страна месяц жила футболом, все его только и обсуждали. И наша сборная, хоть и не была фаворитом, показала отличный результат, окрыленная такой поддержкой.

Очень хотелось бы, чтобы у нас в стране когда-нибудь прошел и чемпионат мира по баскетболу. Все мы видим, как подобные мероприятия позитивно влияют на имидж страны и всего вида спорта.

— Столица еще долго будет отходить от футбольного праздника. Но уже в эту в пятницу в Москве состоится совет баскетбольной Лиги ВТБ. Расскажите, что это за мероприятие?

— Это традиционная встреча всех клубов-участников Лиги, федераций и наших спонсоров. Лига подводит итоги прошедшего сезона, обсуждаются правки в регламенте, выносятся на повестку дня различные организационные вопросы, направленные на улучшение качества соревнования. Все решается путем голосования большинства.

Обычно совет Лиги проходит раньше — после ассамблеи совета Евролиги, которая была в начале июля, составляются календари Евролиги и Еврокубка. В это же время ФИБА публикует свое расписание. Исходя из этого Лига ВТБ представляет свой вариант календаря. Он, а также формат предстоящего сезона и обсуждаются с участниками. Чемпионат мира по футболу внес свои коррективы, и мы перенесли Совет Лиги на неделю, поэтому он пройдет 20 июля.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BjqCSTwhTTg/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:46.89814814814815% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BjqCSTwhTTg/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Пресс конференция в предверии финала 4х Единой Лиги ВТБ с руководителями клубов. Битва за кубок Белова, место в Евролигу и титул чемпиона России начнётся уже в эти выходные.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/ilonak10/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ilonak10</a> (@ilonak10) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-05T20:43:07+00:00">5 Июн 2018 в 1:43 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Можно сказать, что предстоящий совет Лиги — это момент истины для формата «Финал четырех», который был опробован в прошедшем сезоне?

— Да, это один из важнейших вопросов, который будет обсуждаться на совете. «Финал четырех» стал для Лиги интересным и успешным опытом. Но стоит признать, что организация такого масштабного проекта достаточно затратная для Лиги. Реалии российского рынка таковы, что на сегодняшний день «Финал четырех» нельзя сделать прибыльным. При этом судьбу формата решат клубы на голосовании. Возможно Лига вернется к сериям плей-офф — более объективному определению победителя.

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— Еще один важный вопрос для совета Лиги — новые участники. Будут ли они в предстоящем сезоне?

— Да, в Лигу поступило несколько заявок от российских и зарубежных команд. Наш чемпионат становится привлекательным для участников. Конфликт между ФИБА и Евролигой не нравится многим клубам и федерациям. В этих условиях команды ищут турнир, который будет интересен для них в спортивном и экономическом плане. Единая Лига ВТБ — вне политики, и для многих это важный фактор. Некоторые клубы участвовали и в турнирах ФИБА, и в турнирах Евролиги. Им есть с чем сравнивать.

— Участников станет больше или новая команда заменит одну из 13 команд?

— Могу сказать, что все наши 13 клубов подтвердили свое участие в чемпионате 2018/19. Если добавится одна команда, то их станет 14. Это оптимальное количество для нашего чемпионата. Европейский календарь очень насыщен: помимо еврокубков в нем учтены окна для сборных, с которыми мы должны считаться. Игроки перегружены, поэтому сейчас нет смысла расширяться и увеличивать количество матчей. Мы очень серьезно рассматриваем все заявки. Лиге интересны сильные команды со стабильным финансовым положением — они могут добавить чемпионату интриги.

— Можно ли сказать, что сейчас Лига, которая позиционирует себя как международная, при рассмотрении заявок отдает приоритет не российским участникам, а европейским?