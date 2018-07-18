«Енисей» заключил контракт с Джоном Роберсоном

29-летний Роберсон ранее выступал в Европе за «Златорог», «Монтли», «Сёдертелье», «Атомерому», «Шалон» и АСВЕЛ. В минувшем сезоне в составе АСВЕЛа он набирал по 15,8 очка и отдавал по 4,1 передачи за 27 минут в среднем за игру в Еврокубке и записывал в актив по 10,8 очка и 4,8 передачи за 27 минут в чемпионате Франции.