«Зенит» заключил годичный контракт с Филипом Скраббом
«Зенит» заключил с защитником сборной Канады Филипом Скраббом контракт на следующий сезон, сообщает официальный сайт клуба.
«Зенит» заключил с защитником сборной Канады Филипом Скраббом контракт на следующий сезон, сообщает официальный сайт клуба.
25-летний Скрабб всю профессиональную карьеру выступал в Европе за АЕК и «Скайлайнерс». В немецком клубе он провёл три года, а в минувшем сезоне набирал по 18,3 очка, совершал по 3,4 подбора и отдавал по 3,8 передачи за 33 минуты в среднем за игру в Бундеслиге. По итогам чемпионата защитник стал самым результативным игроком и был признан лучшим атакующим баскетболистом сезона.
В списке достижений Скрабба также значится победа в Кубке Европы ФИБА сезона-2015/16 в составе «Скайлайнерс».