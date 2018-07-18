«Зенит» заключил годичный контракт с Филипом Скраббом

25-летний Скрабб всю профессиональную карьеру выступал в Европе за АЕК и «Скайлайнерс». В немецком клубе он провёл три года, а в минувшем сезоне набирал по 18,3 очка, совершал по 3,4 подбора и отдавал по 3,8 передачи за 33 минуты в среднем за игру в Бундеслиге. По итогам чемпионата защитник стал самым результативным игроком и был признан лучшим атакующим баскетболистом сезона.