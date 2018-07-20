Польский баскетбольный клуб «Зелена-Гура» вошел в состав Единой лиги ВТБ

Польский клуб стал 14-м участником турнира. «Комиссия лиги тщательно изучила заявку “Зелены-Гуры”, получила финансовые и другие гарантии, и мы рады приветствовать нового участника, — сказал Кущенко. — Для нас с организационной точки зрения было важно, чтобы появился 14-й клуб — это как минимум позволяет избежать сложностей при составлении календаря».

По словам президента Единой лиги ВТБ, критерии вступления новых клубов в число участников остаются жесткими. «У нас был печальный опыт, когда команда по ходу сезона снималась. Поэтому мы предъявляем самые серьезные требования к получению гарантий от клубов, желающих войти в состав участников», — отметил Кущенко.