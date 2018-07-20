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14:07 (мск), источник: ТАСС

Единая лига ВТБ вернется к прежнему формату проведения плей-офф турнира

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Единая лига ВТБ со следующего сезона вернется к прежнему формату проведения плей-офф турнира. Об этом ТАСС сообщил президент Единой лиги Сергей Кущенко.

В прошедшем сезоне Единая лига ВТБ впервые опробовала формат плей-офф с «Финалом четырех». В новом сезоне лига откажется от него и вернется к формату серий до трех побед.

«Не стоит забывать, что это был эксперимент, в новом сезоне мы решили вернуться к формату серий в плей-офф, — сказал Кущенко. — Формат стандартный — 2−2−1».

Лига продолжит проводить Матч звезд. В 2019 году, как ранее сообщал Кущенко ТАСС, матч должен пройти в Москве. «Но мы ждем подтверждения от арены. Если его не будет, то Матч звезд может пройти, например, в Казани или Перми», — добавил президент Единой лиги.

Единая лига ВТБ — баскетбольный турнир, основанный в 2008 году и объединяющий клубы из России и Европы.

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