Единая лига ВТБ вернется к прежнему формату проведения плей-офф турнира

В прошедшем сезоне Единая лига ВТБ впервые опробовала формат плей-офф с «Финалом четырех». В новом сезоне лига откажется от него и вернется к формату серий до трех побед.

«Не стоит забывать, что это был эксперимент, в новом сезоне мы решили вернуться к формату серий в плей-офф, — сказал Кущенко. — Формат стандартный — 2−2−1».

Лига продолжит проводить Матч звезд. В 2019 году, как ранее сообщал Кущенко ТАСС, матч должен пройти в Москве. «Но мы ждем подтверждения от арены. Если его не будет, то Матч звезд может пройти, например, в Казани или Перми», — добавил президент Единой лиги.