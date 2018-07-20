Единая лига ВТБ вернется к прежнему формату проведения плей-офф турнира
МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Единая лига ВТБ со следующего сезона вернется к прежнему формату проведения
МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Единая лига ВТБ со следующего сезона вернется к прежнему формату проведения
В прошедшем сезоне Единая лига ВТБ впервые опробовала формат
«Не стоит забывать, что это был эксперимент, в новом сезоне мы решили вернуться к формату серий в
Лига продолжит проводить Матч звезд. В 2019 году, как ранее сообщал Кущенко ТАСС, матч должен пройти в Москве. «Но мы ждем подтверждения от арены. Если его не будет, то Матч звезд может пройти, например, в Казани или Перми», — добавил президент Единой лиги.
Единая лига ВТБ — баскетбольный турнир, основанный в 2008 году и объединяющий клубы из России и Европы.